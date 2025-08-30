به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کاظمی، در تشریح جزئیات حادثه گفت: در پی وقوع حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغال‌سنگ اصلی پابدانا از توابع شهرستان کوهبنان در ساعت ۱۵ امروز، متأسفانه یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارش حادثه، دستورات اولیه صادر شد و بازرسین اداره کار مأمور بررسی علت وقوع حادثه و شناسایی قصور احتمالی متخلف یا متخلفین شدند.

کاظمی، با بیان اینکه دستگاه قضائی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند، ادامه داد: تأکید شده است بررسی‌ها با دقت و سرعت لازم انجام شود تا هرگونه کوتاهی احتمالی شناسایی و با مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس حوزه قضائی کوهبنان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضائی پس از تکمیل گزارش رسمی اعلام خواهد شد و دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد حقوق کارگران و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شود.