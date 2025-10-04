مرگ یک معدنچی در معدن زغالسنگ چشمه پودنه کوهبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کاظمی، گفت: عصر روز شنبه ١٢ مهرماه در پی وقوع حادثه در یکی از کارگاه های معدن زغالسنگ چشمه پودنه، متأسفانه یکی از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دستورات قضائی لازم برای حضور کارشناسان و بازرسان اداره کار در محل صادر شد تا علت دقیق وقوع سانحه مشخص شود و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کاظمی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط ایمنی در معادن شهرستان گفت: ایمنی محیط کار، اولویت نخست در فعالیت‌های معدنی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست؛ دستگاه قضایی با جدیت پیگیر تعیین مسئولیت حادثه و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

رئیس حوزه قضایی کوهبنان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضایی پس از تکمیل گزارش‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.