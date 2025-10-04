  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

مرگ یک معدنچی در معدن زغالسنگ چشمه پودنه کوهبنان

مرگ یک معدنچی در معدن زغالسنگ چشمه پودنه کوهبنان

کرمان- رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان از فوت یک کارگر در حادثه معدن زغالسنگ چشمه پودنه خبر داد و گفت: بررسی دقیق علت وقوع حادثه و شناسایی قصور احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کاظمی، گفت: عصر روز شنبه ١٢ مهرماه در پی وقوع حادثه در یکی از کارگاه های معدن زغالسنگ چشمه پودنه، متأسفانه یکی از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دستورات قضائی لازم برای حضور کارشناسان و بازرسان اداره کار در محل صادر شد تا علت دقیق وقوع سانحه مشخص شود و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کاظمی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط ایمنی در معادن شهرستان گفت: ایمنی محیط کار، اولویت نخست در فعالیت‌های معدنی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست؛ دستگاه قضایی با جدیت پیگیر تعیین مسئولیت حادثه و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

رئیس حوزه قضایی کوهبنان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضایی پس از تکمیل گزارش‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد خبر 6611625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها