پرداخت بیش از ۷۰ هزار وام قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت با تبریک فرا رسیدن دهم شهریورماه، روز بانکداری اسلامی در نشست خبری صندوق امداد ولایت گفت: بانکداری اسلامی صرفاً یک شعار نیست، هرچند هنوز تا تحقق کامل آن فاصله داریم، اما میتوان جلوههای واقعی این نظام را در قالب قرضالحسنه مشاهده کرد. صندوقهای قرضالحسنه در کشور، به اندازه توان خود، این شعار را به مرحله عمل رساندهاند.
وی افزود: قرضالحسنه یک ضرورت اجتماعی انکارناپذیر است که از طریق آن میتوان عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم و رفع نیازهای اقتصادی مردم را محقق کرد. خوشبختانه صندوق امداد ولایت نیز با همین رویکرد و با تأسیس و حمایت کمیته امداد، توانسته از طریق جذب منابع قرضالحسنه و پرداخت تسهیلات به نیازمندان، سهم مؤثری در پیادهسازی بانکداری اسلامی ایفا کند.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت تأکید کرد: به گواه دستگاههای نظارتی و بازرسی، عملکرد این صندوق در مسیر شفافیت و کارآمدی موفق بوده و همراهی همیشگی مردم و فعالان اجتماعی در اطلاعرسانی و تبلیغ فعالیتهای صندوق، پشتوانه ارزشمندی برای تداوم این مسیر است.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت با اشاره به نقش قرضالحسنه در جامعه گفت: امروز در بسیاری از خانوادهها گروههای کوچک قرضالحسنه شکل گرفته که با ضوابط ساده بین خودشان، به رفع مشکلات یکدیگر کمک میکنند. اگر همین فرهنگ در سطح ملی تقویت شود، میتوانیم هم در تحقق عدالت اجتماعی و هم در اجرای بانکداری اسلامی موفق باشیم.
وی افزود: فعالیت اصلی صندوق امداد ولایت، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به نیازمندان است. این تسهیلات صرفاً محدود به مددجویان کمیته امداد نیست، بلکه همه اقشار نیازمند میتوانند با طی مراحل تأیید، از وامهای آسان صندوق بهرهمند شوند.
مدیرعامل صندوق امداد ولایت با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فناوری گفت: سال گذشته زیرساختهای الکترونیکی صندوق تقویت شد و اکنون تمام خدمات صندوق بهصورت الکترونیکی و بدون کاغذ ارائه میشود. این تحول علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، موجب سهولت دسترسی سپردهگذاران و متقاضیان شده است.
عاشوری ادامه داد: در حوزه فرهنگسازی نیز صندوق هر سال همایش قرض نیکو با مهربانی را برگزار میکند. در سال ۱۴۰۳ این همایش با حضور چهرههای ملی و بینالمللی و با محوریت ترویج قرضالحسنه برگزار شد که بازخورد بسیار مثبتی به همراه داشت.
وی درباره همکاریهای مشترک صندوق با مجموعههای خیریه اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲۴۰۰ تفاهمنامه با مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری امضا شد که از این محل حدود هزار میلیارد تومان منابع جدید به صندوق اضافه گردید. ما نیز به همان میزان منابع همافزایی کردیم تا تسهیلات قرضالحسنه بیشتری در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
مدیرعامل صندوق امداد ولایت در خصوص سقف تسهیلات توضیح داد: با مساعدت بانک مرکزی، سقف وامهای قرضالحسنه از ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. البته رویکرد صندوق بر این است که با مبالغ محدودتر، تعداد بیشتری از نیازمندان از تسهیلات بهرهمند شوند. در حوزه وامهای اشتغال و مسکن سقفهای بالاتر پرداخت میشود و برای نیازهای فوری نظیر درمان نیز پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان امکانپذیر است.
وی با اشاره به دغدغه متقاضیان درباره تضامین گفت: یکی از مهمترین اقدامات صندوق، تشکیل صندوق تضمین امداد است. بر اساس تفاهمنامه موجود، نیازمندانی که امکان ارائه تضامین ندارند میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و صندوق تضمین، ضمانت آنها را برعهده گیرد. به این ترتیب، موانع دریافت تسهیلات برای بسیاری از متقاضیان رفع شده است.
عاشوری تأکید کرد: توسعه خدمات الکترونیک، همکاری با خیریهها و نهادهای حمایتی، افزایش سقف وامها و تسهیل در تضامین، مجموعه اقداماتی است که صندوق امداد ولایت برای تحقق بانکداری اسلامی و گسترش فرهنگ قرضالحسنه در کشور دنبال میکند.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت با اشاره به راهاندازی اپلیکیشن موبایلی صندوق گفت: این سامانه با طراحی جدید، سرعت بالا و امکانات متنوع، تحولی در خدمترسانی ایجاد کرده است و مشتریان میتوانند به راحتی از خدمات صندوق بهرهمند شوند.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند معرفی نیازمندان، معرفینامهها از حالت کاغذی خارج شده و بهصورت الکترونیک در اختیار صندوق قرار میگیرد که علاوه بر حذف واسطه، سرعت و دقت کار را افزایش داده است.
مدیرعامل صندوق امداد ولایت تأکید کرد: صندوق با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکند و همواره ضوابط این نهاد را رعایت کرده است. خوشبختانه در سال گذشته به دلیل پایبندی به تکالیف قانونی، بانک مرکزی جایزهای حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان به صندوق اختصاص داد که نشانه نظم و انضباط مالی صندوق است.
عاشوری درباره عملکرد سال ۱۴۰۳ صندوق گفت: طبق برنامه میبایست ۵,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود اما با افزایش منابع و استقبال سپردهگذاران، موفق شدیم ۶,۷۹۷ میلیارد تومان در قالب ۲۷۱ هزار فقره وام قرضالحسنه به نیازمندان پرداخت کنیم.
وی توضیح داد: بیشترین سهم تسهیلات مربوط به وامهای حمایتی برای رفع نیازهای اضطراری و ضروری بوده که با ۲۰ هزار فقره، رقمی معادل ۴۵۵ میلیارد تومان را به خود اختصاص داد. پس از آن، تسهیلات اشتغال کمیته امداد با ۲۹۴۸۳ فقره و مبلغ ۱,۳۶۷ میلیارد تومان و تسهیلات مسکن با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتند. همچنین در حوزه فرهنگی، ۱۱ هزار فقره وام به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان به دانشجویان و دانشآموزان نیازمند پرداخت شد.
مدیرعامل صندوق امداد ولایت درباره عملکرد سال جاری نیز اظهار کرد: بودجه پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۴ حدود ۶,۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تنها در پنج ماه نخست امسال، ۷۱۳۸۷ فقره وام به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که باز هم بیشترین سهم آن به تسهیلات حمایتی با ۱,۲۶۸ میلیارد تومان اختصاص دارد.
وی افزود: از زمان تأسیس صندوق تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب دو میلیون و ۶۳۰ هزار فقره وام به نیازمندان پرداخت شده است؛ آن هم بدون اتکا به منابع دولتی و صرفاً با کمکهای مردمی و سپردهگذاران. خوشبختانه نرخ معوقات صندوق در سال گذشته به زیر یک درصد (۷۸ صدم درصد) رسید که نشاندهنده تعهد و انضباط نیازمندان در بازپرداخت اقساط است.
عاشوری با قدردانی از اعتماد خیرین و سپردهگذاران گفت: منابع قرضالحسنه صندوق در سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است و همین همراهی مردم، پشتوانه اصلی ما برای ادامه مسیر در راستای گسترش فرهنگ قرضالحسنه و تحقق بانکداری اسلامی است.
