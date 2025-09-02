چطور صندوق امداد ولایت معوقات تسهیلات را به زیر یک درصد رساند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ معوقات صندوق قرضالحسنه امداد ولایت در سال گذشته به کمتر از یک درصد (۷۸ صدم درصد) رسید؛ آماری که نشاندهنده تعهد و انضباط بالای نیازمندان در بازپرداخت اقساط و همچنین کارآمدی سازوکارهای مدیریتی این صندوق است.
علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، در گفتگو با خبرنگار مهر به توضیح عوامل مؤثر در این موفقیت پرداخت و گفت: یکی از کلیدهای اصلی کاهش معوقات، اطلاعرسانی به موقع و دقیق به تسهیلاتگیرندگان است. ما در بازههای زمانی مشخص از طریق پیامک، وضعیت اقساط را به آنها یادآوری میکنیم. این اطلاعرسانی از قبل از موعد پرداخت شروع شده و در صورت عدم پرداخت، پیامکهای هشدار به صورت ماهانه تا ۳ ماه ادامه دارد.
وی افزود: برای حفظ حرمت تسهیلاتگیرندگان، تا ۳ ماه هیچ پیامکی برای ضامن ارسال نمیشود. اما اگر بدهی بیش از این زمان باقی بماند، پیامک اطلاعرسانی به ضامن ارسال خواهد شد و این روند تا ۶ ماه ادامه دارد. در نهایت پس از گذشت این مدت، تیم ما با تماسهای تلفنی پیگیری میکند و اقدامات لازم برای اجرای تضامین صورت میگیرد.
عاشوری همچنین به عامل مهم دیگری اشاره کرد که باعث شده نیازمندان در پرداخت اقساط متعهد باشند: افرادی که به ما مراجعه میکنند و از تسهیلات استفاده میکنند، مایلاند که بدهیهای قبلی خود را زودتر تسویه کنند تا بتوانند سقف تسهیلات بیشتری دریافت کنند. این انگیزه نقش مهمی در کاهش معوقات دارد.
وی درباره نقش مستمریبگیران کمیته امداد نیز توضیح داد: با اجازه خود تسهیلاتگیرندگان مستمری، امکان کسر اقساط بهصورت اتوماتیک از مستمری وجود دارد که این امر به طور قابل توجهی در بهبود بازپرداختها مؤثر بوده است.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت در پایان به اهمیت طراحی اقساط بلندمدت اشاره کرد و گفت: طولانیتر شدن مدت اقساط باعث کاهش مبلغ قسط ماهانه میشود و این امر پرداخت را برای نیازمندان آسانتر میکند و در نهایت باعث کاهش معوقات شده است.
