۵ میلیارد تومان تسهیلات صندوق حمایت توسعه منابع طبیعی سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صابریان ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه افتتاح طرح‌های دولت مهدیشهر با بیان اینکه تاکنون پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه و وام ضروری به متقاضیان پرداخت شده است، ابراز داشت: این صندوق در حال حاضر ۱۳ عضو دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه این صندوق بعد از چهار دوره افزایش داشته است، افزود: این صندوق در واقع می‌کوشد تا از تولید کنندگان منابع طبیعی استان سمنان حمایت کند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این صندوق از سرمایه‌های مردم حفاظت می‌کند، ابراز داشت: تقویت حجم سرمایه و افزایش بهره وری در قالب پرداخت وام در دستت اقدام است.

صابریان با بایت اینکه از ابتدای سال گذشته تا هفته دولت سال جاری ۴۲ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است، تصریح کرد: ۲۹ فقره قرض الحسنه و ۱۳ فقره تسهیلات ضروری بوده است.

وی با بیان اینکه این صندوق تاکنون معوقه نداشته است، افزود: این صندوق ششمین مورد از صندوق‌های ۱۳ گانه محسوب می‌شود که از سال ۹۶ ثبت و شروع به کار کرده است.