به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسننژاد در سخنانی، اظهار داشت: سد «کمندان» از نوع سنگریزهای با هسته رسی است، ارتفاع آن ۶۴ متر، طول تاج آن ۷۰۵ متر و حجم مخزن آن ۲۸ میلیون مترمکعب است، پیشرفت فیزیکی سد ۹۸ درصد بوده و تاکنون برای این پروژه ۹۶۴ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل و بهرهبرداری کامل آن ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
وی در خصوص مهمترین اهداف سد، گفت: سد کمندان، سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستانهای ازنا و الیگودرز را تأمین و چهارهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دیم پاییندست را آبیاری خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، کنترل سیلاب، ایجاد فرصتهای گردشگری و اشتغال برای حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر را از اهداف دیگر ساخت سد برشمرد و افزود: با بهرهبرداری کامل از سد «کمندان»، فصل نوینی از امنیت آبی و شکوفایی اقتصادی در شرق استان لرستان آغاز خواهد شد.
حسننژاد، ادامه داد: این پروژه با تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی، وابستگی به منابع آب زیرزمینی را کاهش داده و زمینه توسعه پایدار منطقه را فراهم میآورد.
وی افزود: با تأمین اعتبار، این سد در سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
