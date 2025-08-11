  1. استانها
وعده آبیاری ۴۳۰۰ هکتار از اراضی لرستان با افتتاح سد «کمندان»

خرم‌آباد - مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان وعده داد: با افتتاح سد و شبکه سد «کمندان» چهارهزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی این استان آبیاری خواهد شد.

داریوش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سد «کمندان» در شهرستان ازنا، اظهار داشت: اهداف این طرح تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز به میزان ۱۸ میلیون مترمکعب است.

وی عنوان کرد: همچنین این طرح چهارهزار و ۳۰۰ هکتار اراضی پایین‌دست را آبیاری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شبکه آبیاری این سد در حال حاضر حدود ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای تکمیل این شبکه آبیاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حسن‌نژاد، بیان داشت: شبکه‌های یک و دو این سد تقریباً در سطح ۶۵۰ هکتار در حال تکمیل است.

وی تأکید کرد: نیاز است که جهاد کشاورزی شبکه‌های آبیاری سه و چهار این پروژه را اجرا کند.

