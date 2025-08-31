مشاهده دو قلاده یوزپلنگ در شهرستان طبس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز ملی یوزپلنگ ایرانی اجرای طرح در آستانه گرامیداشت نهم شهریور ماه روز ملی یوزپلنگ ایرانی، دو فرد یوزپلنگ در حاشیه پناه گاه حیات وحش نایبندان شهرستان طبس مشاهده و از آنها تصویربرداری شد.

علی خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: در راستای اجرای طرح ملی پایش یوزپلنگ از ابتدای سال جاری تا کنون، برنامه پایش یوزپلنگ ایرانی بصورت ویژه دردستور کار قرار گرفت و خوشبختانه دو فرد یوزپلنگ در اردیبهشت ماه در شهرستان عشق اباد مشاهده و مشاهده دیگر مربوط به هشتم شهریور ماه در آستانه روز ملی یوزپلنگ ایرانی در حاشیه پناه گاه حیات وحش نایبندان طبس است.

خانی ضمن قدردانی از دوستداران حیات وحش و همیاران افتخاری محیط زیست که نقش موثری در پایش این گونه نادر و در معرض خطر انقراض داشته‌اند اظهارکرد: در سال جاری و با تخصیص اعتبار سازمانی، پایش میدانی این زیستگاه وسیع در دستور کار قرار دارد و امید آن می‌رود که بتوانیم گامی کوچک در راستای حفاظت از این گونه برداریم.

وی افزود: لازم به ذکر است یوزپلنگ آسیب پذیرترین گونه در میان دیگر گربه سانان است که در حال حاضر زیستگاهش منحصر به کشور ایران (استان‌های سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و یزد) است و به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد...

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در دولت چهاردهم پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌هایش با عزمی راسخ و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره گیری از خرد جمعی، برنامه اقدام ملی یوزپلنگ را به روز رسانی و طرح پنج ساله نجات این گونه ارزشمند تدوین گردید.

خانی بیان کرد: پناهگاه حیات وحش نایبندان در شهرستان طبس با وسعت بالغ بر ۵/۱ میلیون هکتار از مطلوب‌ترین زیستگاه آخرین بازمانده‌های یوز آسیایی در ایران است.

وی گفت: حفاظت از پناه گاه حیات وحش نایبندان طبس از سال ۱۳۷۴ آغاز و در سال ۱۳۸۰ به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: این پناهگاه یکی از اولین مناطقی است که در آن برای اثبات حضور گونه کمیاب یوزپلنگ آسیایی از دوربینهای تله‌ای استفاده شد (سال ۱۳۸۰) و در مهر ماه همان سال یک فرد یوزپلنگ که جنگال نام گرفت برای نخستین بار به دام دوربین‌های تله افتاد که جسد آن به عنوان پیرترین یوز ثبت شده در سن حدود ۱۳ سالگی در نزدیکی فنس آبنار یافت شد.