اعتبارات گرد و غبار هزینه شد؛ پیگیری جذب منابع بیشتر برای امسال

علی خانی در گفت و گو با مهر از تخصیص و مصرف اعتبارات ملی در پروژههای مقابله با گرد و غبار در این استان خبر داد و افزود: اعتبارات تخصیص یافته از سوی ستاد ملی، صرف پروژههای کلیدی از جمله تعمیر و تأمین تجهیزات ایستگاههای سنجش ذرات گرد و غبار، عملیات حفاظت و قرق، تأمین علوفه و همچنین مدیریت روانابها همراه با بذرکاری در کانونهای غبارخیز تحت مدیریت این ادارهکل شده است.
وی با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۴ درخواست اعتبارات افزایشی داشتهاند، افزود: اعتبارات مورد نیاز برای پروژههای اولویتدار این اداره کل برای مقابله مؤثرتر با پدیده گرد و غبار، پیشبینی و به ستاد ملی منعکس شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ابلاغ نقشههای رقومی مناطق غبارخیز خبر داد و بیان کرد: به استناد برنامه جامع مقابله با گرد و غبار، فایل رقومی این مناطق به تمام دستگاههای اجرایی ذیربط استان ابلاغ شده و این اسناد باید مبنای کلیه تصمیمگیریها و برنامهریزیهای اجرایی آنها قرار گیرد.
خانی بر ضرورت پیگیری جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و گفت: مطابق برنامه جامع مقابله با گرد و غبار استان، پروژهها و اعتبارات مورد نیاز تا افق ۱۴۱۰ پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای پروژههای پیشگیری، سازگاری و مقابله، پیگیر تخصیص این اعتبارات از وزارتخانهها و سازمانهای متبوع خود باشند.
نظر شما