تالاب کجی نهبندان در حسرت آب؛ سپیدایی که سوگوار شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تالاب کجی نهبندان، که چشم انداز زیبا در ۷۵ کیلومتری نهبندان و حاشیه محور این شهرستان به بیرجند قرار گرفته است، همچون نگینی گمشده در دل کویرهای خشک و سوزان خراسان جنوبی است. جایی که زمین و آب، دست در دست هم دادهاند تا قصهای از زندگی و آرامش در دل سختیها روایت کنند.
مکانی که روزی محل گذر صدها رهگذر بود، امروز زیر تیغ آفتاب آرمیده و شیره وجودش را قطره قطره نثار میکند. آبی که در این تالاب آرام و بیصدا جریان داشت و نفسهای طبیعت را در سکوت کویر جان میبخشید، امروز به خاطرهای محو و زمینی تشنه تبدیل شده است.
چندی پیش بود که پرندگان مهاجر با بالهای خسته، در آسمان این تالاب بال میگشودند و ترنم زندگی را در دل بیابان به رقص درمیآورند، اما امروز نشانی از آن آوازهای شادمانه نیست.
گرما و کمبود باران متهم در خاموشی تالاب
کجی نهبندان، جایی است که هر قطره آبش، راز حیات را در خود نهفته دارد، اکنون صحنهای از ترکهای عمیق است و دیگر اثری از آن زندگی آرام نیست. این تالاب سپیدپوش که میزبان جشنواره نمکی بود، امروز به سوگ نشسته و در تمنای آب و باران است.
بر اساس آمار مسئولان در حال حاضر تالاب کجی نهبندان خالی از آب بوده و تنها مرطوب است. متولیان کمبود باران و گرمای هوا را متهم ردیف اول در جان دادن تالاب میدانند و برای نگهداشت این زیبای خفته گامهای زیادی برداشتهاند اما نمیتوان از برداشت آب از چاههای حوزه آبریز تالاب چشمپوشی کرد چراکه این امر خود بر جوشش چشمههای تالاب تأثیر بسزایی میگذارد.
تالاب خالی از آب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان در گفت و گو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت تالاب کجی نهبندان بیان کرد: این تالاب در سال جاری آبگیری نشده است.
امیر کوهستانی با بیان اینکه تالاب در حال حاضر آب ندارد اما رطوبت دارد، افزود: بیشترین حجم آبگیری تالاب از بارانهای بهاری بوده که به دلیل کمبود بارندگیهای سالجاری، آبگیری نشده است.
وی با اشاره به وجود چاههای عمیق و نیمهعمیق اطراف تالاب، بیان کرد: این چاهها از شمال تا جنوب تالاب وجود دارند و در فصلهای پاییز و زمستان بر آبگیری تالاب تأثیر میگذارند.
کوهستانی ادامه داد: نیمههای تابستان و اوایل پاییز چشمههای تالاب شروع به جوشش میکنند که در حال حاضر میزان جوشش خیلی کم شده است.
از پژواک تالاب تا سکوت پرندگان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان با اشاره به مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب، بیان کرد: در حال حاضر فصل مهاجرت نیست اما در صورت بارندگی و آبگیری تالاب، یک ماه دیگر پرندگانی از مناطق سرد به این تالاب میآیند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای نگهداشت تالاب، بیان کرد: در محدوده تالاب حدود ۱۰۰ هکتار توسط محیط زیست نهالکاری شده و منابع طبیعی در حوزه آبریز تالاب اقدامات خوبی انجام داده است.
کوهستانی با بیان اینکه هرساله اعتباراتی در راستای قرق و مقابله با ریزگردها اختصاص مییابد، گفت: در حال حاضر کلاسهای آموزشی و کارگاههای مشاغل پایدار با محیط زیست در حوزه آبریز و روستاهای اطراف برگزار میشود.
تثبیت مرز حیات وحش تالاب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان از فعالیت دو کارگاه حولهبافی در روستاهای چاهدراز و سید مراد خبر داد و افزود: در این کارگاهها مواد اولیه، تجهیزات و تمامی آموزشها رایگان در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
کوهستانی از تثبیت مرز پناهگاه حیات وحش تالاب با اجرای نشانه خبر داد و گفت: ارائه آموزشها در راستای نگهداشت تالاب از سه سال گذشته آغاز شده و ادامه دارد.
