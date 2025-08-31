به گزارش خبرگزاری مهر؛ همشهری نوشت: قطع برق در برخی شهرهای ایران به ۴ ساعت افزایش یافته و همه را کلافه کرده بهویژه اینکه در برخی کلانشهرها به جای یک روز در میان هر روز جریان برق قطع میشود آنهم در شرایطی که بهطور محسوس از درجه گرمای هوا کاسته شده است. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، پیش از این وعده داده بود که قطع برق برنامهریزیشده حداکثر ۲ ساعت در شبانهروز است و شبها هم برق قطع نمیشود اما در روزهای اخیر هم خاموشیها بیش از ۲ ساعت شده و هم اینکه شبها هم برق منازل قطع میشود. افزایش روز و ساعت قطع برق در حالی از هفته گذشته شدت گرفته است که عباس علیآبادی، وزیر نیرو از افزایش میزان تولید برق خورشیدی خبر داده و گفته است: گام مهم را در مسیر توسعه پایدار برق برداشتهایم. پیش از این مقامات وزارت نیرو وعده داده بودند که به زودی خاموشیها کمتر خواهد شد و خاموشی شبانه هم نخواهیم داشت.
پشتصحنه بینظمی برقی
سوال مهم این است که پشتصحنه خاموشیهای نامنظم چیست و چرا با وجود کاهش دمای هوا از ابتدای شهریور، ساعت قطع برق افزایش یافته است. خارجشدن نیروگاه اتمی بوشهر و افت محسوس آب پشت سدها باعث شده تولید برق هستهای و نیروگاههای برقابی کم شود اما راز این معما در فعالشدن ماینرها و مزارع استخراج رمز ارز بهویژه ماینرهای غیرمجاز نهفته است و گفته میشود که تاکنون بالغ بر هزاران دستگاه غیرمجاز کشف و توقیف شده است.
قطع برق در کدام مناطق بیشتر از ۲ ساعت در روز است؟
استانهای یزد، چهارمحال و بختیاری، گیلان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، کرمانشاه، البرز و شهرهای حومهای تهران، ازجمله مناطقی هستند که در یک هفته اخیر با قطع برق بیش از ۲ ساعت در روز مواجه بودند.
تابستان خاموش و نیمهتعطیل
تابستان ۱۴۰۴ را میتوان تابستان نیمهتعطیل ایران و خاموش نام گذاشت؛ چرا که سیاست تغییر ساعت کار ادارات دولتی و حتی اعلام روزهای تعطیل برای رفع موقت ناترازی برقی اکثر استانها مانع افزایش گستره خاموشیها نشده؛ آنهم در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی بهدلیل عدمتامین برق پایدار با افت تولید مواجه شدهاند.
عدالت در خاموشی است!
مقامات وزارت نیرو و توانیر دلیل افزایش ساعت و روزهای قطع برق را عدالت در تامین برق نام نهادهاند. خنکترشدن هوا هرچند انتظار برای کاهش زمان خاموشیها را به همراه داشته اما خشکسالی کمسابقه و تلاش برای پایداری شبکه آب باعث شده میزان برق تولیدی نیروگاههای برقابی از نصف هم کمتر شود؛ یعنی کمترین میزان ممکن. مصطفیرجبی مشهدی، مدیرعاملتوانیر میگوید: در شهریور امسال امکان تولید برقابیها یکسوم مردادماه شده است.
قطع برق صنایع بیشتر شد
سعید شجاعی، معاون وزیر صمت از افزایش قطع برق صنایع نسبت به تابستان پارسال خبر داده است: ۵۰ درصد توان تولیدی صنایع ایران بهخاطر تداوم و تکرار قطع برق امسال تعطیل شده است. وزارت نیرو پارسال در فصل گرما ۱۲۴ روز برق صنایع را قطع کرد که امسال به ۱۵۰ روز خواهد رسید.
رصد جریان برق آفلاین
فعلاً پرتکرارترین کلمه جستوجوی مردم، اطلاع پیداکردن از جدول خاموشیهای جدید است و شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور در تلاش هستند تا جریان برق آفلاین را بهروزرسانی کنند بلکه شهروندان بتوانند بهتر برای خاموشیهای بیشتر برنامهریزی کنند. آیا تابستان امسال، آخرین تابستان خاموش و نیمهتعطیل خواهد بود؟
۴ ساعت
قطع برق در استانهای مختلف
۵۰ درصد
کاهش تولید صنایع
۳۰ درصد
کاهش تولید برقآبی
سؤال مهم این است که پشتصحنه خاموشیهای نامنظم چیست و چرا با وجود کاهش دمای هوا از ابتدای شهریور، ساعت قطع برق افزایش یافته است؟
به گزارش خبرگزاری مهر؛ همشهری نوشت: قطع برق در برخی شهرهای ایران به ۴ ساعت افزایش یافته و همه را کلافه کرده بهویژه اینکه در برخی کلانشهرها به جای یک روز در میان هر روز جریان برق قطع میشود آنهم در شرایطی که بهطور محسوس از درجه گرمای هوا کاسته شده است. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، پیش از این وعده داده بود که قطع برق برنامهریزیشده حداکثر ۲ ساعت در شبانهروز است و شبها هم برق قطع نمیشود اما در روزهای اخیر هم خاموشیها بیش از ۲ ساعت شده و هم اینکه شبها هم برق منازل قطع میشود. افزایش روز و ساعت قطع برق در حالی از هفته گذشته شدت گرفته است که عباس علیآبادی، وزیر نیرو از افزایش میزان تولید برق خورشیدی خبر داده و گفته است: گام مهم را در مسیر توسعه پایدار برق برداشتهایم. پیش از این مقامات وزارت نیرو وعده داده بودند که به زودی خاموشیها کمتر خواهد شد و خاموشی شبانه هم نخواهیم داشت.
نظر شما