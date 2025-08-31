به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدادی سلیمانی، بعداز ظهر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه ایمنسازی پایاب سرریز و جاده دسترسی سد نساء بم که با حضور فرماندار شهرستان بم و معاونین شرکت آب منطقهای کرمان برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲,۱۰۰ میلیارد ریال و با هدف افزایش ایمنی سازه سد، تسهیل دسترسی و پایداری بیشتر تأسیسات اجرا و تکمیل شده است.
وی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای ضریب ایمنی سد، نقش مهمی در تسهیل تردد و خدماترسانی به مردم منطقه خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای کرمان تصریح کرد: صیانت از منابع آبی و توسعه زیرساختهای حیاتی در استان کرمان، همواره در اولویت برنامههای این شرکت قرار دارد.
فرماندار شهرستان بم نیز در این مراسم با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته گفت: اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه آب، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی مردم، زمینهساز توسعه پایدار در منطقه خواهد بود و انتظار میرود با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها، کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.
نظر شما