پروژه زیرساختی محور «انار -امین‌ شهر- مهرآباد- دهستان بیاض» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان پنجشنبه شب در آئین افتتاح محور ارتباطی «انار – امین‌شهر – مهرآباد – دهستان بیاض» با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: از سال گذشته پیگیری موضوع آغاز شد و با تلاش مسئولان محلی و نمایندگان شهرستان، امروز شاهد افتتاح این جاده هستیم.

محمد علی طالبی، افزود: طی ماه‌های اخیر نیز اقدامات متعددی در حوزه راه‌های شهرستان‌های انار و رفسنجان انجام شده و پروژه‌های دیگری نیز بر اساس توافقات استانی و اعتبارات جذب‌شده در دست اقدام است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، بخشی از مشکلات موجود در وضعیت نامناسب جاده‌های استان کرمان برطرف شده و شاهد بهبود زیرساخت‌های توسعه‌ای مناطق باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان نیز در این مراسم گفت: مردم منطقه سال‌ها خواستار اجرای این پروژه بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته، قطعه باقی‌مانده مسیر به طول ۸ کیلومتر طی سال گذشته عملیات خاکریزی، خاکبرداری، احداث ابنیه فنی و روکش آسفالت آن انجام شد و با حمایت استاندار به بهره‌برداری رسید.

علی عبدالهی، افزود: علاوه بر این، شش کیلومتر دیگر از محور یادشده بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر با دستور استاندار کرمان مصوب شد، در شهرستان انار در فاز نخست آماده آسفالت است و با تکمیل آن، بهسازی محورهای مواصلاتی این منطقه موجب بهبود تردد و کاهش بار ترافیکی خواهد شد.