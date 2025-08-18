زنگ خطر خشکسالی برای تامین منابع آب شرب شهر بم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موحدی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه، وضعیت منابع آبی شهرستان بم را فوق‌بحرانی توصیف کرد و نسبت به آینده آب شرب در این منطقه هشدار جدی داد.

وی با ابراز نگرانی عمیق از تداوم خشکسالی‌ها و کاهش بی‌سابقه منابع آبی، از شهروندان خواست تا در مدیریت مصرف آب مسئولانه عمل کنند.

موحدی، با اشاره به کاهش چشمگیر بارش‌ها و قطع امید از تأمین آب از سد نساء که پیشتر یک سوم نیاز آبی شهرستان بم را پوشش می‌داد، گفت: متأسفانه خشکسالی‌های پیاپی زنگ خطری جدی را برای منابع آبی شهر بم به‌ویژه آب شرب، به صدا درآورده است.

رئیس آبفای شهرستان بم افزود: دغدغه اصلی تمام مسئولان، حفظ منابع محدود آب است و اگر نتوانیم این منابع حیاتی را مدیریت کنیم، سال‌ها با بحران آب دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از این مدیریت، بر عهده مشترکان است و آنها باید این وضعیت بحرانی را جدی بگیرند و بدانند که اگر منابع آبی ما حفظ نشود، آینده‌ای بسیار تاریک در پیش خواهیم داشت.

وی افزود: فرهنگ مصرف آب باید تغییر کند، زیرا هر قطره آب، ثروتی است که نسل‌های آینده به آن نیازمندند.

موحدی با اشاره به کاهش نگران‌کننده سطح آب چاه‌ها گفت: عمق چاه‌های ما به زیر ۲۰۰ متر رسیده که این خود نشانه‌ای آشکار از وضعیت وخیم منابع زیرزمینی است و این کاهش سطح، در آینده نزدیک می‌تواند کیفیت آب را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات بهداشتی جدی ایجاد کند.

رئیس آبفای شهرستان بم با قدردانی از اصحاب رسانه، بر نقش بی‌بدیل آنان در آگاهی‌سازی مردم تأکید کرد و افزود: ما واقعاً به کمک شما برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نیاز مبرم داریم.

موحدی، با انتقاد از برخی شهروندان که روزانه صدها لیتر آب را برای شستشوی حیاط هدر می‌دهند، گفت: این هدر رفت بی‌رویه، خیانت به منابع ملی استر و می‌توان با یک جارو ساده هم حیاط را تمیز کرد!

وی از مردم خواست تا با گزارش انشعابات غیرمجاز و پرمصرف به سامانه ۱۲۲، به حفظ منابع آبی کمک کنند.

رئیس آبفای بم در ادامه به برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام برای مقابله با بحران آب اشاره کرد و گفت: ما در حال حفاری چاه‌های جدید، ساخت مخازن و خطوط انتقال آب در شهر و روستاها هستیم، اما ۵۰ درصد از این کار به عهده مردم است و مردم باید قدر آب را بدانند و در مصرف آن نهایت دقت را به خرج دهند.

موحدی، به تأثیر قطعی برق بر وضعیت تأمین آب اشاره کرد و گفت: قطعی برق نیز مشکلات خاص خود را دارد و بر تأمین آب تأثیرگذار است، اما با حمایت بی‌دریغ مدیرعامل و فرماندار بم، اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها تخصیص یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر عدم تأمین آب از سد نساء در سال آینده، باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیری مؤثر، خود را برای شرایطی دشوارتر آماده کنیم.