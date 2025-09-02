به گزارش خبرنگار مهر، حامد بدرآبادی، ظهر سه شنبه با انتقاد از تک محصولی بودن کشاورزی در شهرستان بم گفت: گلخانه‌های بم عمدتاً فقط گوجه‌فرنگی تولید می‌کنند که این باعث آسیب‌پذیری شدید کشاورزان شده است.

وی افزود: برنامه داریم با همکاری کشاورزان بازدیدهایی از گلخانه‌های موفق کشور داشته باشیم تا آن‌ها با مزایای تنوع محصولات و کشت‌های گلخانه‌ای مدرن آشنا شوند.

بدرآبادی، همچنین به موضوع بسته‌بندی اشاره کرد و گفت: اصلاح بسته‌بندی به معنای تغییر صرفاً ظاهر کارتن و مقوا نیست، بلکه شامل فرآیند برداشت، یکدست‌سازی و چیدمان استاندارد محصول است.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل نبود استاندارد مشخص و کیفیت لازم، عرضه خرما در بورس با شکست مواجه شد و نتوانست اعتماد خریداران را جلب کند.

وی درباره آفت سوسک سرخرطومی خرما نیز هشدار داد و گفت: مبارزه با این آفت نیازمند تشخیص و رصد زودهنگام است.

رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بم اظهار داشت: متأسفانه جهاد کشاورزی به بهانه نبود امکانات و بودجه، حمایت کافی نکرده و کشاورزان ناچارند با اتکا به خود وارد عمل شوند، در حالی که نقش دولت باید علمی و حمایتی و نه صرفاً توزیع سم باشد.

بدرآبادی، به موضوع قیمت‌گذاری خرما پرداخت و گفت: ما صراحتاً با هرگونه قیمت‌گذاری دولتی مخالفیم، زیرا بازار آزاد باید تعیین‌کننده قیمت خرما باشد و دولت نباید در این زمینه ورود کند.

وی افزود: اتحادیه باغداران اختیار دارد برای محصول خود نرخ تعیین کند، اما این اقدام می‌تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد.

بدرآبادی، از افزایش ۲۰ درصدی تولید خرما نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: بیشتر درآمد خرما مستقیماً به کشاورزان و منطقه برمی‌گردد، هرچند سهم سرمایه‌گذاری دوباره در منطقه ناچیز است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش فعالان اقتصادی افزود: علاوه بر رفع موانع بیرونی، باید فرهنگ و نگرش فعالان نیز تغییر کند.

رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بم تصریح کرد: تنها با همت جمعی میان بخش خصوصی و دولتی می‌توان سرمایه‌گذاری در شرق کرمان را گسترش داد و اقتصاد منطقه را به جایگاه واقعی خود رساند.