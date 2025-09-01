مخازن آبی باغشهرها زنگ خطری برای آینده منابع آبی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاالدین کراماتی صبح دوشنبه در آئین معارفه بخشدار جدید سیخ دارنگون با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام، بر لزوم شناخت امام زمان و پایبندی به ارزشهای دینی تأکید کرد و گفت: تلاش برخی برای دور کردن مردم از امام زمان (عج) بیثمر بوده است.
وی با اشاره به اهمیت بخش سیخ دارنگون، این منطقه را سرزمینی زرخیز و ارزشمند با مردمانی سختکوش توصیف کرد و محرومیت آن را رو به فزونی دانست.
فرماندار شیراز افزود: مسئولان باید خود را در جایگاه مردم محروم تصور کنند و برای رفع فقر و نابرابری تلاش کنند. کراماتی با بیان اینکه هدف انقلاب اسلامی آبادانی کوخها نه کاخها بوده است، خواستار توجه به عدالت و مساوات در تصمیمگیریها شد و نسبت به نابودی زمینهای کشاورزی و تقسیم ناعادلانه منابع هشدار داد.
کراماتی با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از رهاشدگی و تقسیم اراضی حاصلخیز و ساختوسازهای بیرویه انتقاد کرد و پیامدهای آن را خسارتبار برای کشور دانست.
وی در ادامه با یادآوری فداکاریهای شهدا و هزینههای سنگین انقلاب اسلامی گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب مسئولیت همگانی است و هیچ انقلابی در تاریخ معاصر چنین هزینهای برای بقا و تداوم خود پرداخت نکرده است.
فرماندار شیراز با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در حفظ اراضی کشاورزی و اکوسیستم افزود: تخریب اراضی کشاورزی در ایران نه بهمنظور توسعه صنعتی بلکه برای خوشگذرانی صورت گرفته و این روند باید متوقف شود.
کراماتی نصب مخازن در باغشهرها را زنگ خطری برای آینده منابع آبی فارس دانست و خواستار تغییر رویهها برای جلوگیری از بحران آب شد.
فرماندار شیراز در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: سکوت جهانی در برابر این اقدامات در حالی است که ایران برای دفاع از خود با موج انتقادات مواجه میشود و این امر نشانه درستی مسیر کشور در حرکت به سوی رشد و ترقی است.
