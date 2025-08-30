  1. استانها
آینده فارس باید درخشان‌تر از گذشته باشد

شیراز- فرماندار شیراز گفت: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشان‌تر از گذشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاالدین کراماتی در آئین استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرای شیراز با بیان اینکه حق استان فارس بسیار بیشتر از زیرساخت‌های موجود است، گفت: این خطه در طول تاریخ کهن ایران، در دوره‌های متعددی پایتخت و مرکز توجه بوده است.

وی با اشاره به ملزومات تمدن‌های امروزی، ادامه داد: امیدواریم در توسعه متوازن، به فارس توجه شایسته شود و تنها گذشته پرافتخار آن مورد استناد نباشد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشان‌تر از گذشته باشد.

