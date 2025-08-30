به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاالدین کراماتی در آئین استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرای شیراز با بیان اینکه حق استان فارس بسیار بیشتر از زیرساخت‌های موجود است، گفت: این خطه در طول تاریخ کهن ایران، در دوره‌های متعددی پایتخت و مرکز توجه بوده است.

وی با اشاره به ملزومات تمدن‌های امروزی، ادامه داد: امیدواریم در توسعه متوازن، به فارس توجه شایسته شود و تنها گذشته پرافتخار آن مورد استناد نباشد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشان‌تر از گذشته باشد.