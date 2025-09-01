به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاالدین کراماتی صبح دوشنبه در جلسه با فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت صنایع با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه صنعت گفت: وجود مقررات دستوپاگیر و عقبگردهای قانونی انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش میدهد.
وی با اشاره به تاریخ ایران اسلامی ادامه داد: پیشرفت تنها با تلاش، حضور میدانی و عملگرایی محقق میشود.
فرماندار شیراز بر ضرورت تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در کشور تأکید کرد و افزود: باید از فرصتها حمایت کرد تا ثروتها در ایران باقی بماند.
کراماتی گفت: برخی مسئولان در گذشته تنها به مسائل ذهنی و کلیات توجه داشتهاند و نگاهشان به صنعت و سعادتمندی جامعه ناکافی بوده است.
فرماندار شیراز تصریح کرد: ایران اسلامی باید علم و عمل را مبنای پیشرفت خود قرار دهد.
