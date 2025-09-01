  1. استانها
شیراز-فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت صنایع با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه صنعت گفت: وجود مقررات دست‌وپاگیر و عقب‌گردهای قانونی انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاالدین کراماتی صبح دوشنبه در جلسه با فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت صنایع با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه صنعت گفت: وجود مقررات دست‌وپاگیر و عقب‌گردهای قانونی انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به تاریخ ایران اسلامی ادامه داد: پیشرفت تنها با تلاش، حضور میدانی و عمل‌گرایی محقق می‌شود.

فرماندار شیراز بر ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد و افزود: باید از فرصت‌ها حمایت کرد تا ثروت‌ها در ایران باقی بماند.

کراماتی گفت: برخی مسئولان در گذشته تنها به مسائل ذهنی و کلیات توجه داشته‌اند و نگاهشان به صنعت و سعادتمندی جامعه ناکافی بوده است.

فرماندار شیراز تصریح کرد: ایران اسلامی باید علم و عمل را مبنای پیشرفت خود قرار دهد.

