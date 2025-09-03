کاهش وابستگی فارس به منابع آب زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری صبح چهارشنبه در جلسه فصلی مدیران شرکت آب منطقهای فارس، در تشریح وضعیت منابع آب سطحی استان فارس گفت: میانگین بارندگی سال آبی جاری استان ۱۷۰ میلیمتر بوده است؛ این میزان کاهش ۴۴ درصدی را نسبت به میانگین بارندگی بلندمدت مشابه (۵۶ ساله) نشان میدهد.
وی با بیان اینکه، حجم کل مخازن سدهای در دست بهرهبرداری فارس بالغ بر ۳ میلیون مترمکعب است، ادامه داد: بر اساس آمار مربوط به صبح روز ۱۱ شهریور، کل حجم آب موجود در مخازن سدهای استان بالغ بر ۸۹۵ میلیون مترمکعب و حجم آب مفید ۴۲۱ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با یادآوری اینکه از ابتدا تاکنون (منهای دورانی که آب منطقهای سه استان را مدیریت میکرد)، ۸۳۱ کیلومتر خطوط انتقال آب در فارس احداث شده است، افزود: هماکنون بالغ بر ۱۵۴۵ کیلومتر خط انتقال آب در دست اجرا است.
بدری با بیان اینکه بر اساس برنامهریزی وزارت نیرو، در افق ۱۴۵۵ باید میزان وابستگی به منابع آب سطحی به ۵۵ درصد برسد، گفت: تا قبل افتتاح خط دوم آبرسانی از سد درودزن، میزان وابستگی به منابع آب زیرزمینی در فارس ۸۰ درصد بود و تنها ۲۰ درصد آب شرب از منابع سطحی تأمین میشد، عدد وابستگی به منابع سطحی در فارس اکنون به حدود ۳۶ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: با تکمیل طرحهای در دست اجرا، میزان وابستگی به منابع سطحی آب در فارس به ۴۵ درصد و با اتمام طرحهای در دست مطالعه این عدد به ۵۵ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس، افزود: هماکنون در این استان ۱۴ طرح و پروژه در دست اجرا است که ارزش روز آنها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بدری گفت: امروز اگر فارس با بحران آب مواجه نیست و تنها در برخی نقاط تنش آبی دارد که آن هم با توجه به شرایط خشکسالی و بارندگی، طبیعی است، نشان از اثرگذاری برنامهریزیها و اقدامات مجموعه صنعت آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس تصریح کرد: استان فارس علیرغم مواجهه با کاهش ۴۴ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، به واسطه برنامهریزی و انجام اقدامات مدیریتی و حفاظتی، امسال را تاکنون بدون بحران آب طی کرده است.
نظر شما