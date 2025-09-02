سید مهدی مرتضوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهبود کیفیت تردد در محورهای روستایی، دو قرارداد نگهداری راه در شهرستان سامان منعقد شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل محور چمنار شوراب به طول ۵ کیلومتر و محور چمالی دشتی به طول ۱۲ کیلومتر است که عملیات روکش آسفالت و نگهداری آن‌ها با اعتباری بیش از ۲۳ میلیارد ریال آغاز شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی با اشاره به اهمیت این محورها در دسترسی روستاهای منطقه، تصریح کرد: در صورت تخصیص به‌موقع منابع مالی، تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی پیش از شروع بارندگی‌های فصلی تکمیل و تحویل شود تا مردم روستاها از مسیرهای ایمن و باکیفیت برخوردار شوند.

مرتضوی‌زاده خاطرنشان کرد: توجه به توسعه و نگهداری راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی راهداری است و اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش مشکلات تردد و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در شهرستان سامان خواهد داشت.