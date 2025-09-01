امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قرارداد همکاری بین وزارت راه و سازمان محیط زیست در سال‌های قبل امضا شده است، ابراز داشت: تأمین روشنایی، فنس کشی، نصب تابلو و تلاش برای کاهش سرعت از جمله اقدامات وزارت راه بوده است.

وی با بیان اینکه از سوی سازمان راهداری برای موضوع فنس کشی اعتبارات لازم تزریق شده است، افزود: کار آغاز و سه کیلومتر مسیر فنس کشی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ایمن سازی محور عباس آباد- میامی از تعهدات وزارت راه است، ابراز داشت: تا آبان ماه انتظار می‌رود کار فنس کشی به اتمام برسد.

عمیدی اضافه کرد: در مجموع ۲۷ کیلومتر مسیر از سوی وزارت راه فنس کشی خواهد شد و می‌کوشیم هر آنچه در توان داریم برای حفاظت از یوز آسیایی انجام دهیم.