  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

تعهد وزارت راه برای حفاظت از یوز؛ فنس‌کشی کریدور تا آبان تمام می‌شود

تعهد وزارت راه برای حفاظت از یوز؛ فنس‌کشی کریدور تا آبان تمام می‌شود

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اجرای طرح فنس‌کشی در محور عباس‌آباد-میامی برای حفاظت از یوزپلنگ خبر داد و گفت: این طرح با تزریق اعتبارات لازم تا آبان ماه به اتمام می‌رسد.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قرارداد همکاری بین وزارت راه و سازمان محیط زیست در سال‌های قبل امضا شده است، ابراز داشت: تأمین روشنایی، فنس کشی، نصب تابلو و تلاش برای کاهش سرعت از جمله اقدامات وزارت راه بوده است.

وی با بیان اینکه از سوی سازمان راهداری برای موضوع فنس کشی اعتبارات لازم تزریق شده است، افزود: کار آغاز و سه کیلومتر مسیر فنس کشی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ایمن سازی محور عباس آباد- میامی از تعهدات وزارت راه است، ابراز داشت: تا آبان ماه انتظار می‌رود کار فنس کشی به اتمام برسد.

عمیدی اضافه کرد: در مجموع ۲۷ کیلومتر مسیر از سوی وزارت راه فنس کشی خواهد شد و می‌کوشیم هر آنچه در توان داریم برای حفاظت از یوز آسیایی انجام دهیم.

کد خبر 6576870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها