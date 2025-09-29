  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

ساخت و آسفالت ۳۳ کیلومتر راه در محورهای روستایی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های راهسازی در محورهای فرعی و روستایی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مرتضوی زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۹.۸ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی روکش آسفالت شده و ۳۳.۱ کیلومتر راه جدیدالاحداث روستایی ساخته و آسفالت گردیده است.

مرتضوی‌زاده با تأکید بر اهمیت توسعه راه‌های روستایی افزود: این پروژه‌ها ضمن تسهیل دسترسی ساکنان روستاها به خدمات شهری، درمانی و اقتصادی، موجب کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی می‌شوند.

معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل، همچنین از بازسازی ۵ باب انبار شن و نمک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای آمادگی برای مدیریت بحران‌های زمستانی و ارتقای ایمنی محورهای استان انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگهداری و توسعه راه‌های فرعی و روستایی، اولویت اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است و برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه پروژه‌ها با جدیت ادامه دارد.

