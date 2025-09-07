تعریض ۱۰ کیلومتر از محور ارتباطی دهستان موگویی گردنه عسلکشان

مهدی مرتضوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: در بخش نخست، پیمانکار مسئولیت تعریض ۴ کیلومتر ابتدایی مسیر را بر عهده گرفته که با به‌کارگیری ۷ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: اداره راهداری کوهرنگ نیز به صورت امانی تعریض ۶ کیلومتر دیگر را انجام می‌دهد که برای این بخش ۳ دستگاه کامیون، یک دستگاه بولدوزر، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، یک دستگاه سوخت‌رسان و یک دستگاه ماشین سبک به کار گرفته شده است.

مرتضوی‌زاده با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: محور ارتباطی موگویی عسل‌کشان سال‌ها مشکلاتی در تردد اهالی به‌ویژه در فصل‌های سرد ایجاد کرده بود، اما با تکمیل پروژه، شاهد سهولت دسترسی، ایمنی بیشتر و رضایت مردم منطقه خواهیم بود، و ادامه عملیات اجرایی بیس و آسفالت نیز در سنوات آینده اجرا خواهد شد.