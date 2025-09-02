امیر حیاتمقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: چین امروز بهعنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیسجمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.
وی افزود: کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش میدهند و در صورتی که در یک حوزه، بهویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، میتوانند نقش بسیار جدی در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ بهویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمامعیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع میتواند پشتوانهای محکم برای کشور باشد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ارتباط با چین و حضور فعال در شانگهای گفت: شرکت رئیسجمهور در این اجلاس و حضور او در مراسم ملی چین در کنار رئیسجمهور چین، رئیسجمهور روسیه و رهبر کره شمالی، بازتابهای مهمی در سطح بینالمللی خواهد داشت. این حضور، در شرایط تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، میتواند نقشی مؤثر در ایجاد توازن اقتصادی و حتی نظامی در جهان ایفا کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش این سفر در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریمها با توجه به طرح موضوع فعالسازی مکانیزم ماشه، گفت: به نظر میرسد جریان مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد. جنبه روانی آن پررنگتر از جنبه اجرایی است؛ چرا که تحریمهایی که ذیل این مکانیزم مطرح میشود چندان تأثیرگذار و سنگین بر اقتصاد ایران نخواهد بود. همانگونه که در گذشته نیز تحریمهای جدیِ برجام بهطور کامل رفع نشد و حتی بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط ایران با اقتصادی پویا و جهانی همچون چین، در مبادلات اقتصادی و در مقابله با تحریمهای تحمیلی غرب میتواند بسیار مؤثر باشد. در واقع حضور رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، میتواند پشتوانهای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.
نظر شما