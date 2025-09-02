به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه حضور در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای در تیانجین چین با اشاره به پیگیریها برای رفع موانع، ایجاد انگیزهها و تشویق در حوزههای سرمایهگذاری و تولید بسیار تاکید کرد: سعی میکنیم ظرف یکی دو ماه آینده موضوعات مطرح شده در سفر را پیگیری کنیم و به نتایج برسیم.
وی همچنین به تعاملات نفتی اشاره کرد و سازمانهایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین مناسبی برای مقابله با یکجانبهگرایی دانست که میتوانند به تشکیل اتحادها و ائتلافهای جدید اقتصادی کمک کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر کشورمان در چین نیز با اشاره به اهمیت حضور وزیر اقتصاد همراه رئیس جمهور در این اجلاس برای پیگیری مسائل اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری بین دو کشور تاکید کرد.
رحمانی فضلی در این باره گفت: بنده از وزیر اقتصاد دعوت کردم که یک سفر دوجانبه به چین داشته باشند؛ هم برای استفاده از ظرفیت اقتصادی اجلاس شانگهای و هم پیشبرد موضوعات اقتصادی میان دو کشور به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی، فرصت حضور وزیر اقتصاد میتواند در رفع موانع و ایجاد انگیزهها و تشویق در حوزههای سرمایهگذاری و تولید بسیار مؤثر باشد.
نظر شما