فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور در راستای رایزنیها و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در ماههای اخیر بسیار پررنگ بوده و سفر اخیر وی به چین نیز میتواند اهمیت بالایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ما با چین روابط راهبردی داریم، افزود: قطعاً مسؤولان دو کشور در این دیدار موضوعات دوجانبه، مسائل تجاری و اقتصادی، موضوعات منطقهای و بینالمللی بهویژه پرونده هستهای و همچنین تحولات اخیر در منطقه از جمله حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
این نماینده مجلس ادامه داد: علاوه بر این، حضور رهبران سایر کشورها در این اجلاس فرصتی مناسب برای رایزنیهای دوجانبه رئیسجمهور ایران با آنها فراهم میآورد. سازمان همکاری شانگهای یک نهاد قدرتمند با جایگاه سیاسی و تجاری ویژه است که میتواند با سازمانهای اروپایی و آمریکایی رقابت کند. جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان عضوی فعال و پرصلابت، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود، میتواند برای اعضای این سازمان نقشی اثرگذار ایفا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که این سفر تا چه اندازه میتواند در توازنبخشی به معادلات اقتصادی ایران و کاهش فشار تحریمها بهویژه در شرایط طرح فعالسازی مکانیزم ماشه مؤثر باشد، توضیح داد: هرچقدر روابط تجاری و اقتصادی ما با کشورهای همسو و همجهت بیشتر شود، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: البته نباید همه چیز را به این سفرها گره زد. این سفرها از نظر تجاری، اقتصادی و سیاسی بسیار مفید هستند، اما بخش مهمی از کار به داخل کشور برمیگردد. دستگاههای اجرایی و اقتصادی دولت باید بهشدت مراقب باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: همین حالا که بحث فعال شدن مکانیزم ماشه مطرح است، شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مردم هستیم. این موضوعات به ملاقات رئیسجمهور ایران با رهبران چین یا آمریکا مربوط نمیشود؛ بلکه مسئلهای داخلی است که دولت باید با گرانی و تورم برخورد جدی کند و اجازه ندهد فشار معیشتی بر مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد در این سفر نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی این سفر، مسائل اقتصادی و تجاری است. حضور وزیر اقتصاد میتواند برای شناسایی ظرفیتهای کشورهای عضو و تقویت همکاریهای اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: البته همانطور که تأکید کردم، توافقات و رایزنیها در سطح بینالمللی بسیار مهم و اثرگذار است، اما زمانی که قرار است یک کالای صادراتی یا وارداتی وارد کشور شود و در داخل با موانع اداری، گمرکی و نظارتی مواجه گردد، مشکل برای مردم ایجاد میشود. بنابراین باید هم در سطح خارجی فعال باشیم و هم در داخل کشور موانع را برطرف کنیم.
مالکی خاطرنشان کرد: رایزنیهای اخیر پزشکیان با کشورهای همسایه در چند ماه گذشته بسیار مثبت و تأثیرگذار بوده است من نیز در برخی از این سفرها همراه وی بودم اما نکته اصلی این است که خروجی این رایزنیها باید در زندگی و سفره مردم نمایان شود و این موضوع باید پررنگتر مورد توجه قرار گیرد.
