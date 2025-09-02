مکانیسم ماشه به ابزار عملیات روانی برای فشار اقتصادی تبدیل شده است

حجت‌الاسلام مهدی راسخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل اهداف پشت پرده فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: در اصل، مکانیسم ماشه ابزاری روانی است که هدف آن برهم زدن آرامش بازار و اقتصاد کشور است و این عملیات روانی با هدف افزایش نارضایتی عمومی طراحی شده است تا فضای داخلی ایران را ملتهب سازد.

دبیر گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه مکانیسم ماشه هنوز به طور رسمی فعال نشده است، تصریح کرد: اما همین تهدید و ایجاد فضای روانی، موجب افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و طلا شده است و این موضوع نشان می‌دهد که اثرات روانی این مکانیسم حتی قبل از فعال شدن رسمی آن، بسیار عمیق است.

حجت الاسلام راسخی در توضیح این روند افزود: یکی از موفق‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی، سیاست ابهام هسته‌ای است؛ سیاستی که بر مبنای حفظ اسرار و عدم شفاف‌سازی درباره میزان اورانیوم‌های موجود، وضعیت تأسیسات هسته‌ای و توانمندی‌های نظامی ایران شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این ابهام موجب شده غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا نتوانند به طور دقیق ارزیابی کنند که آیا ایران به سمت ساخت بمب اتمی پیش رفته است یا خیر و در نتیجه قادر به اتخاذ تصمیم‌های قاطع نباشند.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: غرب با ارسال نامه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، عملاً ۳۰ روز فرصت به ایران داده است تا بتواند در این بازه زمانی فشارهای بیشتری اعمال کند و از طرفی روند مذاکرات و فشارها را به گونه‌ای مدیریت کند که بیشترین امتیازها را از ایران بگیرد.

دبیر گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) به نقش اروپا در این معادله اشاره کرد و اظهار داشت: اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند که فعال شدن مکانیسم ماشه، به معنای کنار گذاشتن کامل آنها از بازی‌های منطقه‌ای و معادلات ایران است، در شرایطی که دولت ترامپ عملاً توجهی به اروپا ندارد و به دنبال رویکردی یک‌جانبه در سیاست خاورمیانه است، اروپا در موضعی ضعیف قرار دارد.

وی افزود: اروپا تلاش می‌کند با معطل کردن روند مکانیسم ماشه و بازی با این برگ برنده، ضمن حفظ جایگاه خود، امتیازهای بیشتری از ایران و آمریکا کسب کند و در واقع، این منازعات نه تنها بر سر موضوع هسته‌ای بلکه به منزله یک بازی پیچیده سیاسی و دیپلماتیک برای تعیین نفوذ و قدرت در منطقه است.

حجت الاسلام راسخی در پایان تاکید کرد: مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک ابزار حقوقی یا تحریمی باشد، به یک حربه روانی تبدیل شده که به کمک آن غرب سعی می‌کند با برهم زدن بازار و اقتصاد ایران و تشدید ناآرامی‌های داخلی فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.