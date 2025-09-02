  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

مصر: اروپا علیه تل‌آویو وارد عمل شود

وزیر خارجه مصر خواهان اقدام اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان دیدار با رئیس شورای اروپا تاکید کرد که سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین خطرناک است.

وی اضافه کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و به مرحله قحطی رسیده است. به دلیل تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و محاصره آن بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است.

عبدالعاطی تصریح کرد: باید تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای توقف فوری جنگ در غزه افزایش پیدا کند.

وی از اتحادیه اروپا خواست برای اعمال فشار بر تل آویو با هدف لغو محاصره نوار غزه، توقف حملات علیه این باریکه و کنار گذاشتن شروط غیر قابل اجرا وارد عمل شود.

عبدالعاطی اضافه کرد که اتحادیه اروپا اقدامات عملی و محسوس برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به اجرای قوانین بین المللی اتخاذ کند.

    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
      2 0
      پاسخ
      خودت اول بر تلاویو فشار بیار که بقیه از تو یاد بگیرند فلسطین از تو یکی هم تنگی نفس گرفته است این دیگر چه خشونتی است که هنوز از اسرائیل به شدت حمایت می کنید و کمک می کنید در حالی که شریک جرم اسرائیل هستید می گویید بر تلاویو فشار بیاورید و خواستار توقف حملات و لغو محاصره هستید
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اروپا جنایتکار خودش از سال 1917 تاکنون شریک جرم اسرائیل جنایتکار بوده است.
      • ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
        0 0
        از سال 1917 تاکنون در هر جای فلسطین جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است. از سال 1917 تاکنون در هر جای فلسطین جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      هنوز هم متأسفانه برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی همه جانبه با آمریکا، اروپا و اسرائیل همکاری می کنند چرا؟
    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بعد اروپا ،اون وقت، عرب ها چه کار کنند

