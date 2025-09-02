به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان دیدار با رئیس شورای اروپا تاکید کرد که سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین خطرناک است.

وی اضافه کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و به مرحله قحطی رسیده است. به دلیل تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و محاصره آن بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است.

عبدالعاطی تصریح کرد: باید تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای توقف فوری جنگ در غزه افزایش پیدا کند.

وی از اتحادیه اروپا خواست برای اعمال فشار بر تل آویو با هدف لغو محاصره نوار غزه، توقف حملات علیه این باریکه و کنار گذاشتن شروط غیر قابل اجرا وارد عمل شود.

عبدالعاطی اضافه کرد که اتحادیه اروپا اقدامات عملی و محسوس برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به اجرای قوانین بین المللی اتخاذ کند.