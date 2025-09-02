از سرگیری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیستی سحرگاه امروز عملیات گسترده بازداشت و یورش را در چندین استان کرانه باختری آغاز کردند. این در حالی است که شهرک‌نشینان افراطی نیز اخیراً حملات و تجاوزات خود را علیه فلسطینیان تشدید کرده اند.

منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست به شهرهای نابلس و قلقیلیه در شمال کرانه باختری یورش برده و عملیات بازرسی و بازداشت را در میان شهروندان آغاز کردند.

این منابع افزودند که صهیونیست‌ها همچنین به اردوگاه بلاطه و روستای کفر قلیل در شرق نابلس، شهرک یامون در غرب جنین، شهرک طمون در جنوب طوباس، شهرک‌های بلعا و عنبتا در منطقه طولکرم و شهر یطا در جنوب الخلیل یورش بردند.

در همین حال، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که ۵ فلسطینی از یک خانواده بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر در پی یورش آنها به شهرک طمون در جنوب طوباس زخمی شدند.

در همین راستا، وادی سعیر در شمال شرقی الخلیل شاهد تجاوزات شهرک‌نشینان به مردم فلسطین در کرانه باختری بود، آنها زمین‌های فلسطینیان را به آتش کشیدند و همچنین به خانه‌های فلسطینیان در همان منطقه حمله کردند.

همچنین شهرک‌نشینان به کشاورزان فلسطینی در منطقه وردان در حومه شهرک بیت امر در شمال شهر الخلیل حمله کردند.

شاهدان عینی فلسطینی گزارش دادند که یک شهرک‌نشین اسرائیلی یک دختر فلسطینی را در جاده شهرک‌نشینی منتهی به شهرک سموع در جنوب الخلیل در کرانه باختری زیر گرفت.

همچنین رسانه‌های فلسطینی ویدئوهایی از تجمع جوانان فلسطینی برای مقابله با حمله شهرک‌نشینان افراطی به منطقه التل در شهرک سنجل در شمال رام‌الله منتشر کردند.

همزمان با جنگ نسل‌کشی در غزه، ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان حملات خود را در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، تشدید کردند که منجر به شهادت حداقل ۱۰۱۶ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۷۰۰۰ نفر دیگر، علاوه بر بازداشت بیش از ۱۸۵۰۰ فلسطینی شده است.