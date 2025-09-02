به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد: تحلیلگران یمنی معتقدند عملیات هدف قرار دادن کشتی صهیونیستی اسکارلت ری یک ویژگی خاص دارد چرا که در مسافت ۸۰۰ مایل دریایی دور از سواحل یمن و نزدیک سواحل عربستان انجام شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: عملیات مذکور بیانگر ارتقای قدرت دریایی یمن است و این پیام را به عربستان مخابره میکند که همکاری با رژیم صهیونیستی و ارائه کمک به این رژیم از دید نیروهای یمنی پنهان نیست و آنها تمام این تحرکات را رصد میکنند؛ به ویژه آنکه رسانههای عبری گزارش دادند که کشتی مورد هدف قرار گرفته میان بندر دمیاط و بنادر عربستان در رفت و آمد بود.
پیشتر نیز سایت Maritime Executive فعال در حوزه امور دریایی گزارش داد که سیستمهای شناسایی خودکار نشان میدهند کشتی صهیونیستی اسکارلت ری در نزدیکی سوال ینبع بوده و سیگنالهای ناوبری آن از هفتهها قبل مختل شده بود.
در ادامه این گزارش آمده است، از ظهر روز یکشنبه گذشته هیچ سیگنالی از سمت این کشتی صهیونیستی مخابره نشده است.
سایت مذکور اذعان کرد، منطقهای که کشتی مذکور در آن مورد اصابت قرار گرفت هزار و ۱۱۱ کیلومتر دورتر از یمن است.
