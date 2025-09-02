به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یسرائیل زیو رئیس سابق بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: پیشگویی یحیی سنوار در حال تحقق است. جنگ اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جنگ نامشروع است.

وی اضافه کرد: وجهه ما در میان افکار عمومی جهان در حال فروپاشی است. حمایت‌های کشورهای دوست از ما کاهش پیدا می‌کند. سنوار موفق می‌شود در سازمان ملل تشکیل کشور فلسطین را اعلام کند.

زیو بیان کرد، سنوار که دیگر نیست، همچنان در برابر یک پیروزی بزرگ علیه رژیم صهیونیستی ایستاده است.

یوآو لیمور نویسنده صهیونیست در روزنامه اسرائیل هیوم نوشته بود، یحیی سنوار بزرگترین فاجعه را برای رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس این رژیم جعلی به بار آورد.

وی اضافه کرد، سنوار به این رژیم ۲ درس داد؛ اول آنکه قدرت دشمن را نباید دست کم گرفت و دوم آنکه رزمندگان در غزه در عین سادگی، بسیار آموزش دیده و باهوش هستند.