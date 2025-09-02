هشدار «القره داغی» خطاب به کشورهای منطقه: بعد از غزه نوبت شما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، «علی القره داغی» رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمان هشدار داد: امروز غزه زیر بمباران است و فردا تجاوزات این رژیم سرکش را در پایتخت‌های دیگر کشورها خواهید دید.

وی افزود: کشورهایی مورد تجاوز تل آویو قرار خواهند گرفت که هیچ گاه تصور نمی‌کردند ترکش‌های دشمنی‌های اسرائیل به آنها اصابت کند.

القره داغی اضافه کرد: من چندین بار به شمار هشدار دادم: امروز از غزه حمایت کنید چرا که حمایت از غزه به معنی حمایت از خودتان در برابر دشمن است اما امروز می گویم از خودتان محافظت کنید چرا که آن روز در حال نزدیک شدن است. قبل از آنکه آتش همه جا را فرا بگیرد نسبت به این خطر هوشیار باشید.