ثبت ۳۴ فقره سرقت داخل خودرو در لنجان

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان لنجان، شناسایی عامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرماندهی شهرستان لنجان افزود: در این رابطه مأموران پلیس با انجام اقدامات دقیق و تحقیقات تخصصی در نهایت عامل این سرقت‌ها را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۳۴ فقره سرقت اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.