۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

ثبت ۳۴ فقره سرقت داخل خودرو در لنجان

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو در عملیات مأموران پلیس آگاهی با اعتراف به ۳۴ فقره سرقت خبرداد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان لنجان، شناسایی عامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرماندهی شهرستان لنجان افزود: در این رابطه مأموران پلیس با انجام اقدامات دقیق و تحقیقات تخصصی در نهایت عامل این سرقت‌ها را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۳۴ فقره سرقت اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

