دستگیری زوج سارق طلا فروشی های قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های جواهر فروشی هسته مرکزی شهر که طی مدت زمان کوتاهی نگرانی اصناف و شهروندان را به دنبال داشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با دستور مقام قضائی و در راستای وظایف ذاتی پلیس، پرونده در دستور کار تیم تخصصی پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سارقان شامل یک مرد و همسر وی شناسایی شدند.

سرهنگ عباسعلی پور ادامه داد: سپس محل اختفای متهمان در استان تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قم طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری متهمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات مسروقه و البسه مورد استفاده در صحنه‌های سرقت کشف و ضبط و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به استان قم منتقل شدند.