۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

دستگیری زوج سارق طلا فروشی های قم

قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: زوج سارقی که طی مدتی طلافروشی‌های هسته مرکزی شهر را هدف سرقت‌های خود قرار داده بودند، در عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی قم در تهران به دام افتادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های جواهر فروشی هسته مرکزی شهر که طی مدت زمان کوتاهی نگرانی اصناف و شهروندان را به دنبال داشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با دستور مقام قضائی و در راستای وظایف ذاتی پلیس، پرونده در دستور کار تیم تخصصی پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سارقان شامل یک مرد و همسر وی شناسایی شدند.

سرهنگ عباسعلی پور ادامه داد: سپس محل اختفای متهمان در استان تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قم طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری متهمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات مسروقه و البسه مورد استفاده در صحنه‌های سرقت کشف و ضبط و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به استان قم منتقل شدند.

