به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی اش نوشت: «راه مذاکره با آمریکا بسته نیست. آمریکاییها فقط حرف از مذاکره میزنند و پای میز مذاکره نمیآیند و به غلط میگویند جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند! در حالی که ما به دنبال مذاکرهی عاقلانه هستیم. آنان با طرح مسائلی که خود میدانند امکان تحقق آن وجود ندارد مثل محدودیتهای موشکی مدلی را مطرح میکنند که عملاً مسیر مذاکره را منتفی کند.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: راه مذاکره با آمریکا بسته نیست. آمریکاییها فقط حرف از مذاکره میزنند و پای میز مذاکره نمیآیند و به غلط میگویند جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند.
کد خبر 6577829
نظر شما