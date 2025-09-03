  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۵

آغاز فراخوان همکاری مدرسان حق‌التدریس با مراکز آموزشی علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فراخوان همکاری مدرسان حق التدریس با مراکز آموزشی علمی کاربردی کشور از پانزدهم شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی مصطفی نعمتی با اعلام این خبر افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۴ مهرماه سالجاری با مراجعه به سامانه جام به آدرس http://jam.uast.ac.ir در این فراخوان ثبت‌نام نمایند.

نعمتی درخصوص فرآیند بکارگیری مدرسان مراکز آموزشی علمی کاربردی در سال جاری اظهار داشت: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تأیید واحدهای استانی، جهت تأمین نیازها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود باتوجه به دوره‌های در حال اجرا و همچنین رشته‌های جدید در قالب گروه درس‌های تعیین شده صورت گرفته، به نحوی که تأمین مدرس مورد نیاز مراکز آموزشی مناسب صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در این فراخوان امکان همکاری سه هزار و ۹۱ نفر مدرس فراهم شده و متقاضیان می‌بایست حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.

نعمتی افزود: ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری از سامانه است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد مدرسان فعال علمی کاربردی در کشور ۴۸ هزار و ۳۰۵ نفر می‌باشند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۵ نفر را آقایان و تعداد ۱۹ هزار و ۷۹۰ نفر را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. وی افزود: نیازسنجی این فراخوان باتوجه به نیازهای زمانی و مکانی مطابق با آمایش آموزش‌های علمی کاربردی از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام و جمع‌بندی شده است.

نعمتی در خاتمه اظهار داشت: نتایج فراخوان تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی بهمن ماه سال جاری اعلام می‌شود تا بتوان از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزش‌های اشتغال محور استفاده کرد.

