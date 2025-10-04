  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

آخرین مهلت ثبت نام مدرس حق‌التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی

متقاضیان حق التدریس برای شرکت در فراخوان همکاری مدرسان حق التدریس با مراکز آموزشی علمی کاربردی کشور تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ مهلت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در فراخوان همکاری مدرسان حق التدریس با مراکز آموزشی علمی کاربردی کشور تا ۱۶ مهر تمدید شده است، متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به آدرس https://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم برای ثبت نام را حداکثر تا تاریخ ۱۶ مهرماه سال جاری انجام دهند.

براساس اعلام دانشگاه، این تمدید با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان مبنی بر افزایش مهلت ثبت‌نام فراخوان جاری انجام شده و برای آخرین بار مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۶ مهرسال جاری تمدید می‌شود.

ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری از سامانه است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تلاش می‌کند نتایج فراخوان را قبل از شروع نیمسال تحصیلی بهمن ماه سال جاری اعلام نماید تا از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزش‌های اشتغال محور بهره‌گیری شود.

کد خبر 6611173
زهرا سیفی

