دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر شهید بهشتی در فهرست جهانی CSRankings

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی با انتشار مقالات علمی در معتبرترین کنفرانسهای تخصصی علوم کامپیوتر، موفق به ورود به رتبهبندی جهانی CSRankings شد که به عنوان یکی از معتبرترین مراجع بینالمللی در این حوزه شناخته میشود.
رتبهبندی CSRankings دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی را بر اساس کیفیت و کمیت مقالات منتشرشده در کنفرانسهای سطح یک (Top-tier) علوم کامپیوتر ارزیابی میکند.
این کنفرانسها با دو یا سه مورد در هر حوزه تخصصی، از جایگاهی ویژهای برخوردار هستند و پذیرش مقاله در آنها پس از فرآیندهای علمی و داوریهای بسیار دقیق امکانپذیر است.
گفتنی است، با توجه به اینکه تنها معدودی از پژوهشهای برجسته جهانی امکان حضور در این رویدادهای علمی را پیدا میکنند، قرارگرفتن در فهرست CSRankings نشانهای از بالاترین سطح فعالیتهای علمی در علوم کامپیوتر است که ورود دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی به این رتبهبندی، اعتباری مضاعف برای این دانشکده به همراه داشته و جایگاه دانشگاه را در عرصه علمی بینالمللی ارتقا میدهد.
