۲۹ درصد از کودکان در دشتستان تحت پوشش غربالگری چشم قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، طبق روال هر ساله از نیمه اردیبهشت‌ماه هم‌زمان با استان و سراسر کشور انجام می‌گیرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: این غربالگری توسط اداره بهزیستی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان اجرا شده است و تا پایان سال می‌بایست بیش از ۱۱ هزار کودک ۳ تا ۶ سال تحت پوشش غربالگری بینایی‌سنجی قرار گیرند.

جلال پور همچنین تصریح کرد: با همکاری اداره بهزیستی در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت پایگاه‌های سیار برای این مهم مستقر می‌شود و غربالگری کودکان توسط مربی بینایی‌سنجی انجام خواهد شد و مراقبین سلامت و بهورزان ضمن پیگیری، خدمات بهداشتی را به این گروه از کودکان ارائه می‌نمایند و در سامانه الکترونیک سیب ثبت می‌کنند.

این مقام مسئول در توصیه به خانواده‌ها برای جلوگیری از تنبلی چشم کودکان عنوان کرد: بهتر است کودکان سه الی ۶ سال را همه‌ساله موردسنجش بینایی قرار دهند، به عبارتی اگر کودکی در سن ۳ سالگی مورد سنجش قرارگرفته در سن چهارسالگی نیز بایستی این سنجش تکرار شود چراکه ممکن است اختلالات بعد از سنجش اولیه بروز کند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در حدود سه هزار و ۴۱۵ کودک ۳ تا ۶ سال غربالگری تنبلی چشم انجام داده‌اند که در حدود ۲۹ درصد است.

کارشناس واحد پیشگیری از معلولیت‌های اداره بهزیستی شهرستان دشتستان نیز شایع‌ترین علت نابینایی و کم بینایی تک چشمی افراد زیر ۲۰ سال را تنبلی چشم عنوان کرد و افزود: سه علت عمده شایع برای کم بینایی کودکان وجود دارد که شامل آب مروارید، آب‌سیاه و تنبلی چشم هستند.

محبوبه رضایی افزود: اگرچه آب مروارید و آب‌سیاه مادرزادی هستند، اما تنبلی چشم درصورتی‌که به‌موقع تشخیص داده و درمان شود، کاملاً قابل‌پیشگیری است.

رضایی با اشاره به اینکه کودکان زیر ۶ سال باید حداقل سه بار برای سنجش بینایی و تشخیص تنبلی چشم معاینه شوند، گفت: در این سنین چشم کودک در حال تکامل است، به همین دلیل اگر چشم کودک در گذشته مشکلی نداشته است، خانواده‌ها باید برای معاینه مجدد به این مراکز مراجعه کنند.

کارشناس واحد پیشگیری از معلولیت‌های اداره بهزیستی شهرستان دشتستان خاطر نشان کرد: بهزیستی به خانواده‌های کم بضاعتی که کودک آنان نیازمند عمل جراحی و یا تهیه عینک است، کمک مالی خواهد کرد.

رضایی تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح از نیمه اردیبهشت‌ماه و در طی سال اجرا می‌شود، خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های سنجش سیار مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت، کودکان خود را غربالگری نمایند.

کارشناس واحد پیشگیری از معلولیت‌های اداره بهزیستی شهرستان دشتستان خاطر نشان کرد: در این مراکز برای معاینه کودکان زیر سه سال که جهت‌ها را بلد نیستند از دستگاه و برای کودکان بزرگ‌تر، از چارت بینایی‌سنجی به منظور بررسی دقیق‌تر میدان دید استفاده می‌شود.