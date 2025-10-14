سیدمحمود عطری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی حس بینایی در زندگی انسان‌ها اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اطلاعات محیطی از طریق حس بینایی به مغز منتقل می‌شوند و به همین دلیل، سلامت چشم‌ها در تمامی دوران‌های زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر اهمیت مراقبت از چشم‌ها در دوران کودکی ابراز کرد: شایع‌ترین بیماری‌های تهدیدکننده بینایی در دوران کودکی شامل مایع‌کوبی، نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و استرابیسم (انحراف چشم) است. همچنین بیماری‌های مادرزادی همچون آب‌مروارید مادرزادی نیز وجود دارند که در صورت عدم تشخیص به موقع، می‌توانند منجر به کاهش عملکرد چشم و ایجاد مشکلاتی همچون تنبلی چشم شوند.

متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درخصوص دوران مدرسه و نوجوانی نیز تصریح کرد: با افزایش استفاده از وسایل دیجیتال همچون موبایل، تبلت و کامپیوتر در میان کودکان و نوجوانان، شیوع مشکلاتی همچون نزدیک‌بینی در حال افزایش است. بنابراین، نظارت و مراقبت از سلامت چشم‌ها در این دوران ضروری است.

وی همچنین، به مشکلات بینایی در دوران بزرگسالی و میان‌سالی اشاره کرد و گفت: در این دوره، بیماری‌هایی همچون گلوکوم (آب‌سیاه)، مشکلات بینایی ناشی از دیابت، بیماری‌های وابسته به سن مانند ماکولا و آب‌مروارید از شایع‌ترین تهدیدات برای بینایی محسوب می‌شوند. این بیماری‌ها غالباً در مراحل اولیه هیچ علائم آشکاری ندارند و تنها در مراحل پیشرفته خود را نشان می‌دهند.

عطری با هشدار نسبت به عدم پیگیری مناسب بیماری‌های چشمی افزود: برای جلوگیری از عوارض غیرقابل برگشت و حفظ سلامت چشم‌ها، مراجعه منظم به چشم‌پزشک از اهمیت بسیاری برخوردار است. تشخیص زودهنگام و درمان به موقع می‌تواند از پیشرفت بیماری‌ها جلوگیری کرده و سلامت بینایی را در درازمدت حفظ کند.