۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

عطری:استفاده کودکان از وسایل دیجیتال منجر به نزدیک بینی می‌شود

کاشان - متخصص چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: استفاده زیاد کودکان و دانش آموزان از وسایل دیجیتال مانند تلفن همراه و تبلت باعث افزایش ابتلای آنها به مشکلاتی مثل نزدیک بینی می شود.

سیدمحمود عطری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی حس بینایی در زندگی انسان‌ها اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اطلاعات محیطی از طریق حس بینایی به مغز منتقل می‌شوند و به همین دلیل، سلامت چشم‌ها در تمامی دوران‌های زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر اهمیت مراقبت از چشم‌ها در دوران کودکی ابراز کرد: شایع‌ترین بیماری‌های تهدیدکننده بینایی در دوران کودکی شامل مایع‌کوبی، نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و استرابیسم (انحراف چشم) است. همچنین بیماری‌های مادرزادی همچون آب‌مروارید مادرزادی نیز وجود دارند که در صورت عدم تشخیص به موقع، می‌توانند منجر به کاهش عملکرد چشم و ایجاد مشکلاتی همچون تنبلی چشم شوند.

متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درخصوص دوران مدرسه و نوجوانی نیز تصریح کرد: با افزایش استفاده از وسایل دیجیتال همچون موبایل، تبلت و کامپیوتر در میان کودکان و نوجوانان، شیوع مشکلاتی همچون نزدیک‌بینی در حال افزایش است. بنابراین، نظارت و مراقبت از سلامت چشم‌ها در این دوران ضروری است.

وی همچنین، به مشکلات بینایی در دوران بزرگسالی و میان‌سالی اشاره کرد و گفت: در این دوره، بیماری‌هایی همچون گلوکوم (آب‌سیاه)، مشکلات بینایی ناشی از دیابت، بیماری‌های وابسته به سن مانند ماکولا و آب‌مروارید از شایع‌ترین تهدیدات برای بینایی محسوب می‌شوند. این بیماری‌ها غالباً در مراحل اولیه هیچ علائم آشکاری ندارند و تنها در مراحل پیشرفته خود را نشان می‌دهند.

عطری با هشدار نسبت به عدم پیگیری مناسب بیماری‌های چشمی افزود: برای جلوگیری از عوارض غیرقابل برگشت و حفظ سلامت چشم‌ها، مراجعه منظم به چشم‌پزشک از اهمیت بسیاری برخوردار است. تشخیص زودهنگام و درمان به موقع می‌تواند از پیشرفت بیماری‌ها جلوگیری کرده و سلامت بینایی را در درازمدت حفظ کند.

