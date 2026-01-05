غربالگری بینایی ۲۶۰۰ کودک سنقروکلیایی در طرح آمبلیوپی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آمبلیوپی در شهرستان سنقروکلیایی اظهار کرد: طرح غربالگری تنبلی چشم یکی از برنامه‌های مستمر، موفق و اثرگذار سازمان بهزیستی است که با هدف تشخیص زودهنگام مشکلات بینایی کودکان اجرا می‌شود.

وی افزود: جامعه هدف این طرح، کودکان ۳ تا ۶ سال هستند که در این بازه سنی، بررسی بینایی آن‌ها از نظر ابتلاء به تنبلی چشم انجام می‌شود و در صورت مشاهده مشکل، کودک برای دریافت خدمات تخصصی و تهیه عینک به مراکز مربوطه ارجاع داده می‌شود.

رئیس بهزیستی سنقروکلیایی با تأکید بر اینکه سنین ۳ تا ۶ سال، دوره طلایی تشخیص و درمان تنبلی چشم به شمار می‌رود، گفت: تشخیص به‌موقع می‌تواند از بروز آسیب‌های دائمی بینایی در آینده جلوگیری کند.

حسینی با اشاره به آمار اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تاکنون ۲۶۰۰ کودک در شهرستان سنقروکلیایی تحت پوشش غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند.

وی در پایان از والدینی که هنوز فرزندانشان در این طرح شرکت نکرده‌اند درخواست کرد با مراجعه به پایگاه‌های غربالگری بینایی بهزیستی سنقروکلیایی، نسبت به بررسی وضعیت بینایی کودکان خود اقدام کنند.