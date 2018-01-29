اجرای غربالگری بینایی برای ۴۵هزار کودک/ابتلای۱۱۰نفر به عارضه چشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، کیانوش امینی اظهار داشت: امسال غربالگری تنبلی چشم کودکان در ۱۷۳ پایگاه سنجش بینایی استان انجام شد و در مراحل این سنجش سه هزار و ۵۰۰ کودک سه تا شش سال به مراکز درمان تخصصی چشم پزشکی استان ارجاع شدند.

وی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم تضمین سلامت بینایی کودکان است زیرا تنبلی چشم (آمبلیوپی) یکی از شایع ترین علت های کم ‌بینایی و نابینایی به شمار می رود که در صورت تشخیص به موقع، قابل درمان است.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: طرح غربالگری تنبلی چشم هر سال از ابتدای آبان تا پایان آذرماه در سراسر کشور اجرا می‌شود که با هزینه ناچیز در برابر معلولیت و نواقص بینایی می تواند درصد قابل توجهی از موارد را پیشگیری و درمان کند.

امینی افزود: کارشناسان بهزیستی و مربیان مهدهای کودک بعد از انجام معاینه اولیه کودکان مشکوک به تنبلی چشم را به سطح دوم سنجش بینایی(اپتومتریست) ارجاع می دهند و در نهایت در صورت نیاز به پزشک متخصص برای درمان تخصصی معرفی می کنند.

وی اظهار کرد: اشکال دید کودک در صورتی که پیش از پنج سالگی تشخیص و درمان شود حتی اگر چشم در این مدت تنبل شده باشد، با درمان به موقع رفع می شود اما تشخیص دیرهنگام ضریب موفقیت بالا در درمان ندارد.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: خانواده ها دارای کودک سه تا شش سال به پایگاه های غربالگری تنبلی چشم بهزیستی مراجعه کنند تا خدمات رایگان از جمله معاینه چشم پزشک متخصص و عینک را دریافت کنند.