به گزارش خبرنگار مهر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع عدالت آموزشی گفت: اینکه ما بیاییم آموزش و پرورش را در یک سال بسنجیم طبیعتاً سنجش درستی نخواهد بود. برنامهریزی آموزشی برای توسعه عدالت یک برنامه زمانبر است و سرمایهگذاری در حوزههای فرهنگی علمی و آموزشی اینگونه نیست که ظرف چند ماه به نتیجه برسیم چون یک ساختمان نیست که ما بسازیم.
وی افزود: طبیعتاً نتیجه سرمایه گذاری دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش را باید سالهای آینده ملاحظه کنیم. امسال ما طرح کیفیت بخشی را در راستای توسعه عدالت آموزشی با آموزش تمام معلمان و مدیران در حال حاضر اجرا میکنیم و از اول مهر عملاً برنامههای ما در این حوزه آغاز میشود.
