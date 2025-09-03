خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در گوشه‌ای از نقشه استان گلستان، جایی نزدیک به مرزهای شرقی کشور، شهری با نام آشنا وجود دارد؛ مراوه‌تپه. شهری که شاید از نگاه بسیاری نقطه‌ای دورافتاده و محروم به نظر برسد، اما از دل همین محرومیت، دختر نوجوانی برخاست تا داستانی نو از اراده، تلاش و ایمان را بنویسد.

صایاد دوجی، دانش‌آموز مراوه‌تپه‌ای، با کسب رتبه ۷۲ در رشته علوم تجربی کنکور سراسری ۱۴۰۴، نام خود را در فهرست استعدادهای درخشان ایران ثبت کرد؛ اما آنچه داستان وی را خاص‌تر می‌کند، نه فقط عددی دو رقمی، بلکه مسیری است که برای رسیدن به آن پیموده است؛ مسیری پر از چالش، کمبود، و البته عزم و اراده‌ای شکست‌ناپذیر.

جایی که امکانات نیست، اما اراده هست

مراوه‌تپه شهری است که زیرساخت‌های آموزشی‌اش قابل مقایسه با مناطق برخوردار کشور نیست. اینترنت پایدار، کلاس‌های فوق برنامه، مشاوران تحصیلی، کتابخانه‌های مجهز و مراکز آموزشی خصوصی، همه در این شهر یا نایاب اند یا محدود. اما صایاد دوجی نشان داد که نبود امکانات، پایان رؤیا نیست.

وی در گفت‌وگویی صمیمی با خبرنگار مهر می‌گوید: کار مهم من عبور از محرومیت‌ها با توکل به خدا، تسلیم نشدن در شرایط سخت زندگی و امیدوار بودن بود. اگر هدف داشته باشی و برنامه‌ریزی کنی، حتی از دل کمبودها هم می‌شود بالا رفت.

صایاد با وجود همه محدودیت‌ها، هرگز خود را قربانی شرایط ندید. از همان سال دهم دبیرستان، با شرکت مداوم در آزمون‌های آزمایشی، تلاش کرد نقاط ضعف خود را شناسایی کند و آن‌ها را به نقاط قوت تبدیل کند.

وی تأکید می‌کند: از سال دهم به طور مستمر در آزمون‌ها شرکت کردم تا متوجه مشکلات شوم.

ساعت‌های طولانی مطالعه؛ از انتخاب تا پیوستگی

روال مطالعاتی صایاد نشان از انضباط و پشتکار دارد. وی در سال‌های دهم و یازدهم حدود هشت ساعت در روز مطالعه می‌کرد و در سال دوازدهم، این عدد را به ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز رساند. اما فقط ساعات زیاد مطالعه رمز موفقیت نبود؛ بلکه کیفیت، استمرار و پایبندی به برنامه نقش کلیدی داشتند.

وی می‌گوید: برنامه‌ریزی دقیق خیلی مهم است، اما مهم‌تر از آن، پایبندی به برنامه است. هر روز که از آن برنامه عقب می‌افتادم، انگار یک قدم از رویایم دور می‌شدم.

صایاد که امروز نماد موفقیت برای نوجوانان ترکمن و دانش‌آموزان استان گلستان شده، پیامی صریح و امیدبخش برای هم‌سالان خود دارد: هیچ وقت ناامید نشوید. حتی اگر در محروم‌ترین نقطه کشور باشید، باز هم می‌توانید بدرخشید. خودتان را با کسی مقایسه نکنید. پله‌های موفقیت هر کس با دیگری فرق دارد.

وی با قاطعیت می‌گوید که رتبه ۷۲ فقط یک عدد نیست؛ روایتی است از پرواز بر فراز موانع با همتی بلند.

مراوه‌تپه، سرزمین استعدادهای بالقوه

موفقیت صایاد دوجی تنها نمونه‌ای از ظرفیت‌های درخشان شهرهای مرزی و کمتر دیده‌شده مانند مراوه‌تپه است. به گفته مسئولان آموزش و پرورش منطقه، امسال علاوه بر صایاد، چندین دانش‌آموز دیگر نیز موفق به کسب رتبه‌های زیر سه هزار در رشته‌های انسانی و تجربی شده‌اند؛ از جمله رتبه ۲۹۹ رشته انسانی از شهر گلدی‌داغ، و سه نفر دیگر با رتبه‌های زیر دو هزار در تجربی.

این آمارها نشان می‌دهند که گلستان، به‌ویژه در نواحی مرزی، سرشار از استعدادهای بالقوه‌ای است که با کمترین حمایت‌ها، می‌توانند به سرمایه‌های بزرگ ملی تبدیل شوند.

از دل رؤیا تا خدمت به وطن

صایاد اکنون در آستانه ورود به یکی از رشته‌های پزشکی کشور است؛ اما هدف وی فراتر از مدرک و عنوان است. وی رؤیای بازگشت به مراوه‌تپه را در سر دارد؛ این‌بار نه به‌عنوان دانش‌آموزی سخت‌کوش، بلکه به‌عنوان پزشکی خدمت‌گزار.

وی می‌گوید: دوست دارم روزی برگردم و در شهر خودم مطب بزنم. جایی که خیلی‌ها به دلیل نبود پزشک متخصص، باید ساعت‌ها سفر کنند. اگر من بتوانم کمکی باشم، این یعنی تمام تلاشم ارزش داشته است.

صایاد دوجی، حالا دیگر فقط یک دانش‌آموز موفق نیست؛ وی الگویی است برای همه نوجوانان مناطق کمتر دیده‌شده کشور، که با نگاه به افق‌های بلند، از مرز محدودیت‌ها عبور می‌کنند و آینده را از نو می‌نویسند.