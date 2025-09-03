توزیع بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب درسی در مدارس کهگیلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بینا پورجعفری صبح چهارشنبه در حاشیه توزیع کتب درسی در دبیرستان شبانه روزی بنت الهدی اظهار کرد: همزمان با روزهای پایانی تعطیلات تابستانی و در آستانه آغاز سال تحصیلی، روند تحویل کتب درسی دانشآموزان در مدارس کهگیلویه آغاز شده و طبق برنامهریزی انجامشده تا یک هفته آینده به طور کامل به پایان خواهد رسید.
وی افزود: در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب درسی برای دانشآموزان سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم این شهرستان تأمین و توزیع میگردد.
مدیر آموزش و پرورش دهدشت تاکید کرد: با اشاره به جمعیت دانشآموزی شهرستان تصریح کرد: قریب به ۲۳ هزار دانشآموز در مدارس کهگیلویه مشغول به تحصیل هستند و بر این اساس، هیچگونه نگرانی بابت کمبود کتاب در سال تحصیلی جدید وجود ندارد.
وی بیان کرد: دانشآموزانی که در سامانه کتب درسی آموزش و پرورش ثبتنام کردهاند، میتوانند از هفته آینده با مراجعه به مدارس محل تحصیل خود، کتابها را دریافت کنند.
پورجعفری همچنین تأکید کرد: همکاری مدیران مدارس، معلمان و عوامل اجرایی در این زمینه بسیار مؤثر بوده و تلاش شده است کتابها به موقع به دست دانشآموزان برسد تا سال تحصیلی جدید بدون دغدغه آغاز شود.
