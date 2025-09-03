خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان گلستان سال‌هاست که با کمبود فضای آموزشی استاندارد، فرسودگی مدارس و تراکم بالای کلاس‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌های سال‌های گذشته، بخشی از مدارس این استان در وضعیت تخریبی یا نیازمند مقاوم‌سازی قرار داشته‌اند و فاصله زیادی با میانگین کشوری در حوزه سرانه فضای آموزشی داشته‌اند.

تا پیش از سال ۱۴۰۰، تنها ۷۹ درصد از مدارس استان مقاوم بوده‌اند و بسیاری از کلاس‌ها با بیش از ۴۰ دانش‌آموز اداره می‌شدند. همچنین سرانه فضای آموزشی گلستان، پایین‌تر از میانگین کشوری، زنگ خطر دیگری بود که تحقق عدالت آموزشی در استان را با چالش مواجه کرده بود.

وضعیت امروز؛ آمارهایی که از تحولی واقعی خبر می‌دهند

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: این استان در ماه‌های اخیر، رشد کم‌سابقه‌ای را در حوزه ساخت و مقاوم‌سازی مدارس تجربه کرده است.

وی با ارائه آمارهای تحلیلی گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۴ متر مربع است، اما در گلستان این عدد حدود ۴.۴ متر مربع است. هدف‌گذاری ما ارتقای این رقم به ۴.۷ متر مربع است تا به میانگین کشوری نزدیک‌تر شویم.

وحید فراهی با اشاره به مناطقی که دارای سرانه قرمز هستند یعنی کمتر از سه متر مربع فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، بر ضرورت ارتقای این عدد به چهار متر مربع تاکید کرد.

یکی از نکات قابل توجه، جهش در ساخت کلاس‌های درس است. فراهی در این باره گفت: در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ تنها ۱۳۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسید، امسال تنها در شش ماه نخست، ۲۵۱ کلاس آماده شده و پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا پایان سال به ۳۷۰ کلاس درس برسد.

هم‌اکنون از بین دو هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی استان، کمتر از ۹ درصد در وضعیت تخریبی قرار دارند و ۶ تا هفت درصد نیز نیازمند مقاوم‌سازی‌اند. خبر خوش اینکه میزان مدارس مقاوم از ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰، اکنون به ۸۴ درصد افزایش یافته است.

تحقق ۱۵۴ پروژه آموزشی در برش اول نهضت مدرسه‌سازی

قدرت‌الله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز با تاکید بر دستاوردهای ملموس در حوزه مدرسه‌سازی گفت: از بهمن ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، بیش از ۵۵ واحد آموزشی با مجموع ۲۵۱ کلاس درس و اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده‌اند. این پروژه‌ها با مشارکت نهادهای مختلف و خیرین اجرایی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به ادامه این روند افزود: ۴۵ واحد آموزشی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و ۲۵ پروژه دیگر نیز تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. در مجموع، این اقدامات نشانگر یک اجماع استانی جدی در تحقق اهداف نهضت ملی مدرسه‌سازی است.

نقش خیرین و بخش خصوصی؛ سرمایه‌گذاری مؤثر در آینده کشور

استاندار گلستان نیز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، ضمن قدردانی از اقدامات خیرین مدرسه‌ساز، گفت: تاکنون ۲۵ مدرسه توسط بخش خصوصی در استان ساخته شده و تا پایان امسال نیز ۶۰ مدرسه دیگر احداث خواهد شد.

علی اصغر طهماسبی ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حمایت از خیرین تاکید کرد و گفت: با توجه به پایین بودن سرانه فضای آموزشی نسبت به میانگین کشوری، تقویت مشارکت‌های مردمی و نهادهای غیردولتی، ضرورتی انکارناپذیر است.

مبارزه با بازماندگی از تحصیل؛ آموزش برای همه

یکی دیگر از محورهای مهم مسئله دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است. استاندار گلستان اعلام کرد :۹۲ درصد از دانش‌آموزان استان ثبت‌نام کرده‌اند و تنها هشت درصد بازمانده‌اند. فرمانداران، بخشداران و دهیاران موظف‌اند این افراد را شناسایی و به چرخه آموزش بازگردانند.

وی همچنین بر راستی‌آزمایی آمار نهضت سوادآموزی و تقویت ارتباط آن با مدارس تاکید کرد و گفت: دولت هزینه می‌کند تا هیچ فردی بی‌سواد نماند. از مشوق‌ها باید برای جذب بازماندگان از تحصیل استفاده شود.

آیا گلستان به عدالت آموزشی نزدیک شده است؟

آنچه در گلستان در حال وقوع است، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دولت، خیرین، جامعه محلی و دستگاه‌های اجرایی است. ارتقای سرانه فضای آموزشی، کاهش مدارس تخریبی، ساخت صدها کلاس درس در مدت‌زمانی کوتاه، و عزم جدی برای جذب بازماندگان از تحصیل، نشانه‌هایی روشن از حرکت به‌سوی تحقق عدالت آموزشی در این استان است.

در نهایت، توسعه زیرساخت‌های آموزشی نه‌تنها کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد، بلکه بستر را برای شکوفایی استعدادهای بومی و کاهش شکاف‌های آموزشی فراهم می‌کند.