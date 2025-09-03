به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برابادی ظهر چهارشنبه در نشستی با شهردار بیرجند، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی شهرداری بافت تاریخی این شهر تأکید کرد و افزود: بافت تاریخی بیرجند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بافت‌های زنده تاریخی استان است و ایجاد شهرداری ویژه این محدوده، برای مدیریت مطلوب‌تر آن امری ضروری است.

وی افزود: همکاری و تعامل مستمر این اداره‌کل با شهرداری بیرجند در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تداوم داشته و شهرداری را همکاری ارزشمند در کنار خود می‌دانیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: فعالیت‌های مشترک این دو دستگاه، در راستای هویت‌بخشی شهری، حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، نقش مکمل و تاثیرگذاری دارد.

برآبادی ادامه داد: تأسیس شهرداری بافت تاریخی می‌تواند به حل مشکلات ساکنان و تسریع در امور محلات این محدوده بینجامد.

شهردار بیرجند هم در این دیدار از وجود ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرسوده در این شهر خبر داد و گفت: مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز تأسیس شهرداری بافت تاریخی از طریق وزارت کشور در حال انجام بوده و امید است به زودی شاهد راه‌اندازی آن باشیم.