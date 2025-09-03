  1. استانها
شهرداری بافت تاریخی بیرجند تأسیس می‌شود

بیرجند- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خواستار تسریع در موضوع احداث شهرداری بافت تاریخی این شهر شد و گفت: تأسیس شهرداری بافت تاریخی می‌تواند به حل مشکلات بینجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برابادی ظهر چهارشنبه در نشستی با شهردار بیرجند، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی شهرداری بافت تاریخی این شهر تأکید کرد و افزود: بافت تاریخی بیرجند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بافت‌های زنده تاریخی استان است و ایجاد شهرداری ویژه این محدوده، برای مدیریت مطلوب‌تر آن امری ضروری است.

وی افزود: همکاری و تعامل مستمر این اداره‌کل با شهرداری بیرجند در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تداوم داشته و شهرداری را همکاری ارزشمند در کنار خود می‌دانیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: فعالیت‌های مشترک این دو دستگاه، در راستای هویت‌بخشی شهری، حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، نقش مکمل و تاثیرگذاری دارد.

برآبادی ادامه داد: تأسیس شهرداری بافت تاریخی می‌تواند به حل مشکلات ساکنان و تسریع در امور محلات این محدوده بینجامد.

شهردار بیرجند هم در این دیدار از وجود ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرسوده در این شهر خبر داد و گفت: مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز تأسیس شهرداری بافت تاریخی از طریق وزارت کشور در حال انجام بوده و امید است به زودی شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

