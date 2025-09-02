طلای سرخ کویر؛ عناب میراث هویتی و اقتصادی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمان‌پناه دبیر جشنواره استانی عناب صبح سه شنبه در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره استانی عناب در بیرجند با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان، کشاورزان، پژوهشگران و مردم خونگرم استان اظهارکرد: عناب در خراسان جنوبی تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه سرمایه‌ای خدادادی است که در دل خاک سخت و کویر گرم ریشه دوانده و با صبر و استقامت شیرینی و سلامت را به ارمغان می‌آورد.

دبیر جشنواره استانی عناب با بیان اینکه این میوه بهشتی جایگاه ویژه‌ای در طب سنتی دارد، افزود: عناب امروز به عنوان نماد مقاومت، اقتصاد پایدار و هویت فرهنگی مردم سخت‌کوش خراسان جنوبی شناخته می‌شود و این جشنواره فرصتی برای قدردانی از تلاش کشاورزان و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر این محصول در سطح ملی و فراملی است.

ایمان‌پناه با اشاره به برنامه‌های جشنواره گفت: در این رویداد استانی غرفه‌های متنوع محصولات عناب، نشست‌های تخصصی برای باغداران و همچنین معرفی و تجلیل از برترین تولیدکنندگان ملی و استانی برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره استانی عناب ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، استانداری خراسان جنوبی و سایر نهادهای استانی و ملی خاطرنشان کرد: سپاس ویژه ما تقدیم کشاورزانی است که بی‌ادعا خالق این نعمت الهی هستند.

وی گفت: امیدواریم این جشنواره نه یک پایان بلکه آغازی برای توجه بیشتر به زنجیره ارزش عناب باشد تا با همت جمعی نام عناب خراسان جنوبی در بازارهای جهانی بدرخشد و به محور رونق اقتصادی و اشتغال استان تبدیل شود.