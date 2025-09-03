کشف ۲ تن زغال قاچاق در شهرقدس؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، بعد از ظهر چهارشنبه، از کشف ۲ تن زغال قاچاق در بازرسی‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی شهرقدس خبر داد و تأکید کرد: با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی مأموران، یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و پرونده جهت رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

موسوی در ادامه با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در راستای مقابله با قاچاق کالا، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرقدس در جریان بازدیدهای هدفمند و برنامه‌ریزی شده از واحدهای صنفی، موفق شدند ۲ تن زغال قاچاق فاقد مجوز و مستندات قانونی را کشف کنند.

وی افزود: این اقلام قاچاق که بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی وارد بازار شده بود، با هوشیاری مأموران شناسایی و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرقدس ادامه داد: در پی این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت پیگیری قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

موسوی ارزش محموله مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: پلیس با تمامی اشکال قاچاق کالا و اقدامات غیرقانونی در حوزه اقتصاد کشور به شدت برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

این اقدام پلیس در راستای حفظ امنیت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شده و نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا و ارتقای سلامت بازار است.