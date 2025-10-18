  1. استانها
پلیس آگاهی قدس فردی را در حین فروش سکه‌های تقلبی بازداشت کرد

پلیس آگاهی قدس فردی را در حین فروش سکه‌های تقلبی بازداشت کرد

قدس- فرمانده انتظامی شهرقدس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که اقدام به فروش سکه‌های تقلبی با عیار پایین در یکی از طلافروشی‌های این شهرستان کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که اقدام به فروش سکه‌های تقلبی با عیار پایین در یکی از طلافروشی‌های شهرقدس کرده بود.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر عرضه تعدادی ربع سکه بدون پلمب بانک مرکزی و با عیار پایین توسط فردی در یکی از طلافروشی‌های شهرستان قدس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و پس از هماهنگی قضائی، متهم را در حین فروش ۹ عدد ربع سکه جعلی شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی، تصریح کرد: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.

