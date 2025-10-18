به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که اقدام به فروش سکه‌های تقلبی با عیار پایین در یکی از طلافروشی‌های شهرقدس کرده بود.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر عرضه تعدادی ربع سکه بدون پلمب بانک مرکزی و با عیار پایین توسط فردی در یکی از طلافروشی‌های شهرستان قدس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و پس از هماهنگی قضائی، متهم را در حین فروش ۹ عدد ربع سکه جعلی شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی، تصریح کرد: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.